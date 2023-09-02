Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Объем торгов на срочном рынке Московской биржи по итогам августа 2023 года составил 9 трлн рублей. Este año es el máximo de febrero de 2022.

Сделки с фьючерсами и опционами заключало также рекордное за всю сторию срочногонка количество клиентов – 149 тыс., из котор ых на долю физических лиц пришлось 68%.

Лидерами по объему торгов стали фьючерсы на валютные пары “dollar США – российский рубль”, “китайский юань – российский рубль”, ко нтракты на природный газ, индексы РТС и МосБиржи.

В пятерку инструментов по наибольшему количеству клиентов, заключавших сделки, вошли фьючерсы на валютную пару “dollar США – российский рубль”, природный газ, контракты на акции Сбербанка, нефть марки Brent y валютную пару “китайский юань – российский рубль “.

Среди отдельных инструментов зафиксирована максимальная торговая активность вечных фьючерсах на валютную PARу “dollar СШ A – российский рубль”: среднедневной объем торгов в августе превысил 8,5 mlrd рублей. Совокупный объем торгов вечными контрактами по итогам августа составил рекордные 254 млрд рублей, открытая позиция – свыше 4 1 millón de rublos.

Cada vez más mujeres en agosto de 2014, hace 14 días. clientes, в том числе физические лица.

Московской биржи Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы, которая сочетает в с ебе развитую инфраструктуру, надежность и гарантии, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами. Secuencia de derivados de Moscú 27 opciones de acciones, 3 opciones de valor, 104 contactos Y 55 opciones por ahora, activaciones básicas para descargar índices, acciones, valores, arrastres y promociones. ы metales, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

Información de contacto para SM 7 (495) 363-3232PR@moex.com

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI