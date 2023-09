По поводу сообщений в интернете

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Дорогие друзья.

В интернете получили распространение видеоролик и фотографии с так называемого «посвящения в студенты», в котором, как сообщается в подводке, участвовали студенты ГУУ. Во время мероприятия некоторые его участники находились в обнаженном или полуобнаженном виде и демонстрировали поведение, которое можно охарактеризовать как «аморальное».

На данным момент можем сообщить, что:

Помещения на опубликованных фотографиях и видео не принадлежат ГУУ и не находятся на территории вуза. Никого из участников «мероприятия» не удалось идентифицировать как студента ГУУ. Мы продолжаем внутреннее расследование и в случае, если будет установлено, что ролик подлинный, а люди, участвующие в данном «мероприятии», учащиеся университета, — с ними будет проведена дополнительная воспитательная работа. Официальная церемония посвящения в студенты Государственного университета управления прошла 31 августа на территории вуза. В рамках этого мероприятия состоялось знакомство первокурсников с кураторами, тематический квест, игры на командообразование и знакомство как друг с другом, так и с администрацией вуза, а также вокальные и танцевальные номера. Событие освещались на информационных ресурсах университета: сайте, в телеграм канале, аккаунтах во ВКонтакте и Одноклассниках. Других церемоний посвящения в студенты ни на территории университета, ни вне ее администрацией ГУУ не проводилось.

Напоминаем, что любая информация, особенно порочащая честь и достоинство, но не имеющая доказательной базы, требует критического осмысления и перепроверки.

