1 сентября 2023 года Государственный университет управления встречал первокурсников, студентов постарше и гостей праздника всесторонне солнечной атмосферой. И погода не подвела, и сами студенты излучали позитив, устроив около проходных танцы под портативные колонки.

Официальная линейка началась в 11:00. В её проведении помогала уже знакомая по прошлому выпускному виртуальная ведущая Нейроника, к которой на этот раз присоединился её сын, Нейролег с шуткой о том, что его зовут Т-800. Они рассказали об институтах, входящих в состав ГУУ, и показали, как видит их студентов ИИ. Также они сообщили, что на празднике присутствует 1268 гостей. Всего в университет поступило более 2200 новых студента. Ведущих с искусственным интеллектом и всё визуальное оформление нашему университету вновь помогли разработать специалисты «Сбера».

На День знаний в ГУУ приехало множество почётных гостей, успешных выпускников ГУУ, которые поздравили первокурсников с началом учебного года. Но первым выступил, конечно же, ректор университета Владимир Строев. «Не знаю, как в других вузах, а у нас на 1 сентября всегда светит солнце», – как обычно весело начал Владимир Витальевич. Он пожелал новоиспечённым студентам успешно пройти годы обучения и получить диплом ГУУ, который открывает многие двери и дороги. «Вы не зря поступили в ГУУ, у вас прекрасные перспективы, но нужно сперва доучиться, поэтому желаю вам упорства. Кроме того, здесь вы встретите новых друзей, которые останутся с вами на всю жизнь. А кто-то и любовь». Далее ректор рассказал, что в ГУУ в последние годы на выпускных делают предложения руки и сердца. Кроме того, он сообщил, что в университете особо ценят активистов и помогают им в трудоустройстве. Владимир Витальевич завершил свою речь простой и тёплой фразой: «Добро пожаловать в семью».

Руководитель Федерального казначейства РФ Роман Артюхин сообщил, что он выпускник ГУУ, который работает по специальности. Поделился с первокурсниками мудростью о том, что на самом деле нет скучных дисциплин, есть дисциплины, которые сложнее «разгрызть». «Вы даже не представляете, что может пригодиться вам в дальнейшей жизни. Но бухучёт точно все должны знать. Право все должны знать. И свою родную дисциплину знать на зубок и чувствовать её». Роман Евгеньевич пожелал всем увлечённости учёбой и поздравил с открытием новой страницы жизни.

Директор Департамента кадровой политики Министерства науки и высшего образования Алексей Свистунов поздравил студентов не только от себя, но и от всего Минобра. Он рассказал, что ГУУ – это ведущий вуз не только в академической жизни, но и в общественной. Здесь множество волонтёрских проектов, творческих объединений, отличная школа КВН – будет чем дополнительно заниматься.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере высшего образования и науки Евгений Семченко громко поздравил первокурсников с поступлением в лучший вуз на планете Земля. Он предупредил, что это понимание придёт не сразу, но через пару лет ребята это осознают. Евгений Евгеньевич посоветовал освоить все предметы на 100 баллов не для зачёта, а для себя. Также попросил как можно скорей задуматься об аспирантуре, магистратуре и преподавании. Отметил, что в годы обучения в университете важно найти своё счастье. Согласился с ректором, что в ГУУ многие находят свои вторые половинки, и рассказал, что свою жену нашёл именно здесь. И здесь же, в 12 корпусе, они сыграли свадьбу.

Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Владимир Глотов перефразировал Максима Горького, сказав, что всему лучшему в себе он обязан ГУУ. Поддержал Алексея Свистунова в том, что студенческая жизнь – это не только учёба, но ещё и интересная общественная жизнь. Рассказал, что он тоже женился в университете, а его сын к тому же закончил тот же факультет. Напоследок пожелал любить ГУУ.

Вице-президент, руководитель исполнительного комитета «Деловой России» Нонна Каграманян сообщила, что её общественная организация давно работает с ГУУ, читает здесь различные лекции. Она пригласила всех на мероприятия «Деловой России» и пожелала быть смелыми и дерзкими в лучший период жизни.

Вице-президент Российской академии естественных наук, директор Института региональных экономических исследований Пётр Бурак поздравил собравшихся с первой победой в молодой жизни, с поступлением в лучший вуз России. Сказал, что именно выпускники ГУУ имеют наибольший выбор дорог для развития картеры.

Генеральный директор ГБУ «Малый бизнес России» Станислав Иванов сказал, что университет – это место, где будет формироваться жизненная позиция. «В ГУУ вы получите возможность применить свои знания на практике. А если выберете предпринимательскую деятельность, то «Малый бизнес России» вам поможет», – пообещал генеральный директор этой организации.

Президент ГК «СМАРТ ИНЖИНИРС» Алексей Никитин отметился короткой и яркой речью, которую можно привести в полном объёме. «Мне – 38, вам – 18. 20 лет назад я жил в общежитии у вас за спиной. А сейчас позади меня на сцене стоят очень успешные люди. Обернитесь, вокруг вас стоят такие же будущие успешные люди. Поздравляю!»

Кроме того, первокурсников коротко поздравила председатель Студенческого совета Валерия Бурлакова. А в формате видеопоздравления выступил председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике, председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров России Артём Метелев, который сказал, что 1 сентября – это старт нового жизненного маршрута. Впереди много побед, открытий и дружбы. А ГУУ поможет студентам стать личностями, гражданами и отличными специалистами. Также он сообщил, что ГУУ в этом году начинает работу программа «Обучение служением». Посоветовал узнать, что это такое.

Ведущие также сообщили, что в скором времени в ГУУ откроются ячейки Российского движения детей и молодёжи «Движение первых».

В конце торжественной церемонии начала учебного года студенты произнесли клятву первокурсника. У них на руках были браслеты с QR-кодом, по которому можно было найти памятку с текстом. Так ГУУ первый и последний раз помог своим студентом шпаргалкой. Владимир Строев вручил первокурсникам символический пропуск в ГУУ. А после этого ребята отправились получать самые настоящие пропуска и студенческие билеты. Кроме того, их ждала экскурсия по территории университета.

Поздравляем дорогих наших первокурсников с Днём знаний! Желаем успехов в учёбе и увлекательной студенческой жизни. Даже если в процессе обучения вы не обзаведётесь собственными ячейками общества, о чём говорил ректор и некоторые гости, вы всегда можете рассчитывать на поддержку огромной ячейки общества под названием Государственный университет управления. Добро пожаловать в семью!

