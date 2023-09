01.09.2023 Obrona Westerplatte a wielki símbolo miłości do Ojczyzny

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Obrona Westerplatte a wielki símbolo miłości do Ojczyzny01.09.2023

84 lata temu Niemcy napadły na Polskę. Wybuchła II wojna światowa. Dziś, jak co roku, upamiętniamy tych wszystkich, którzy oddali życie za wolną Polskę.(…) Dziś jesteśmy światkami odradzającego się imperializmu Rosji. Dziś wzmacniamy Wojsko Polskie i wyposażamy w nowoczesną broń. To najskuteczniejsza odpowiedź na te wszystkie zagrożenia. Dziękuję, że dziś razem czcimy pamięć o bohaterach – powiedział ministro Mariusz Błaszczak podczas obchodów 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte.

W piątek, 1 września 2023 roku pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża w Gdańsku, z udziałem prezydenta RP, szefa MON, żołnierzy Wojska Polskiego, kombatantów i harcerzy odbyły się uroczystości związane z obchodami 84 . rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Jak co roku, główna część uroczystości państwowych organizowanych przez Wojsko Polskie, rozpoczęła się nad ranem przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte. Punktualnie o dios. 4.45 uruchomiono syreny alarmowe, których dźwięk symbolizował rozpoczęcie niemieckiej agresji na Polskę 1 września 1939 roku.

Podczas uroczystości kombatanci, harcerze, weterani i żołnierze zapalili Znicz Pokoleń. Po odczytaniu Apelu Pamięci bohaterstwo obrońców Ojczyzny zostało uczczone salutem armatnim. Podczas obchodów 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte odbyła się ceremonia złożenia wieńca od narodu na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte.

Przed chwilą pan prezydent na czele delegacji w imieniu Narodu złożył wieniec na cmentarzu tu na Westerplatte, na cmentarzu polskich żołnierzy. Ten cmmentarz został uporządkowany jesienią zeszłego roku. Ponownie otwarty. W ten sposób państwo polskie wypełniło swój obowiązek zapewniając godny spoczynek obrońcom Ojczyzny, po wielu wielu latach, kiedy to nie dbano o żołnierzach, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę

1 de septiembre de 1939. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym II Wojnę Światowa.

Wojska niemieckie rozpoczęły działania zbrojne o godzinie 4,45 salwami pancernika „Schleswig-Holstein” oddanymi w kierunku Westerplatte.

Oddziały polskie pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego do 7 września 1939 r. broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza. Według rożnych źródeł, gdy wybuchły walki, w polskiej składnicy przebywało 210-240 Polaków. Od roku 2020, obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte organizuje Wojsko Polskie.

