01.09.2023 Wieluń Primer Ministro Mateusz Morawiecki wziął udział w obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Atak na bezbronne miasto

84. lata temu, 1 września 1939 r., wybuchła II wojna światowa. Rozpoczął ją nazistowski atak na Polskę. Pierwsze ofiary tej wojny to mieszkańcy Wielunia, którzy tego dnia o świcie zginęli w niemieckim bombardowaniu. Szef polskiego rządu upamiętnił to wydarzenie, biorąc udział w obchodach 84. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

– II wojna światowa nie zaczęła się od jakiejś regularnej bitwy, od starcia dwóch armii. II wojna światowa rozpoczęła się tutaj, kiedy samoloty Luftwaffe o godzinie 4:40 zrzuciły bomby na niewinne miasto. Miasto, które nie miało żadnego znaczenia od strony militarnej – podkreślił szef polskiego rządu. Dodał: – Tym celem, tym sensem ataku na Wieluń, mordowania cywilnej ludności, było zastraszenie, zniszczenie i unicestwienie.

Rozpoczęcie II wojny światowej

Atak na Wieluń rozpoczął największy konflikt w historii świata. Do ataku nazistowskich Niemiec, 17 de septiembre de 1939 r. dołączył ZSRR. Ofiarą krwawego starcia była polska ludność, ale też dorobek kulturowy naszego narodu, który został zniszczony lub zagrabiony przez agresorów.

– Od tamtego momentu, od tamtego dnia rozpoczęła się dla narodu polskiego apokalipsa. Celem niemieckiej Trzeciej Rzeszy było zniszczenie państwa polskiego i unicestwienie polskiego narodu. Ta hekatomba, która wtedy się zaczęła, doprowadziła do dramatycznych konsekwencji – zwrócił uwagę premier Mateusz Morawiecki.

Pamięć i zadośćuczynienie

Szef polskiego rządu podkreślił odczuwalne do dzisiaj skutki II wojny światowej, które odbiły się m.in. na rozwoju naszego kraju. Musieliśmy nadrabiać pięć straconych dekad. Jak podkreślił premier, nie zwrócimy życia ofiarom, ale jesteśmy im winni coś więcej niż tylko pamięć.

– Dziś, po 84 latach od wybuchu II wojny światowej, kiedy mówimy o katach, ofiarach, o karze, o cierpieniu, kiedy używamy najważniejszych słów jak dobro, prawda, jak zestawiamy ze sobą dobro i zło, to domagamy się nie t ylko pamięci, nie tylko pragmático. Domagamy się zadośćuczynienia. To zadośćuczynienie w postaci reparacji jest konieczne, aby tamtą kartę historii, tamten rozdział historii można było zamknąć – zaznaczył szef polskiego rządu.

