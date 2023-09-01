Финансовые новости: Po ценным бумагам LVHK проводится дискретный аукцион

Source: MIL-OSI Russian Language News

Источник: Московская биржа

LVHK

левенгук

После покупки в 10:30: 00 запрашиваемая цена составляет 52,38 рубля. (Отклонение – 26,52 %).

Произошло повышение на 20.00 % y более в течение 10 minutos подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торговог о дня (41,4 rublos).

В Режиме основных торгов T будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10:34:00.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом .

Окончание ДА и возобновление торгов в 11:04:00.

Обратите внимание;

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