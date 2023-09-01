Финансовые новости: Po ценным бумагам LVHK проводится дискретный аукцион

Source: MIL-OSI Russian Language News
Источник: Московская биржа
LVHK
левенгук
После покупки в 10:30: 00 запрашиваемая цена составляет 52,38 рубля. (Отклонение – 26,52 %).
Произошло повышение на 20.00 % y более в течение 10 minutos подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торговог о дня (41,4 rublos).
В Режиме основных торгов T будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10:34:00.
В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом .
Окончание ДА и возобновление торгов в 11:04:00.
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