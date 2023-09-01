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Московская Биржа

28 8 2023 года на денежномуснке Московской биржи профучастникам стали доступны сделки repо с открытой датой. Первыми участниками рынка, заключившими сделки с новыми инструментами, стали Московский кредитный банк и Банк Санкт-Петербург.

Сделки репо с открытой датой доступны для всех режимов торгов на денежноминке. Максимально возможный срок сделки – 1 год. мент, что дает дополнительную гибкость и расширяет возможности оперативного управления ликвидностью.

Участниками также доступно заключение сделок repо с открытой датой с плавающими ставками, привязанными кночным индикаторам дене жного рынка, включая семейство биржевых индикаторов RUSFAR.

Подробная информация доступна en сайте Московской биржи.

Организатором торгов на денежноми выступает Московская биржа, клиринги расчеты осуществляет Национальный Клиринговый Ц ентр (НКЦ, входит в Группу “Московская Биржа”). Московской биржи за семь месяцев 2023 года составил 3 трлн рублей.

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