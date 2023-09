Финансовые новости: Инсайдерская информация Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

30 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«БАНК УРАЛСИБ»25.08.202323-6175/3110-1статья 15.26.3 КоАП РФне вступило в законную силу7705042179СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ИНГОССТРАХ»25.08.202323-6174/3110-1статья 15.34.1 КоАП РФне вступило в законную силу7705042179СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ИНГОССТРАХ»25.08.202323-6170/3110-1статья 15.34.1 КоАП РФне вступило в законную силу7707067683ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

«РОСГОССТРАХ»25.08.202323-6231/3110-1статья 15.34.1 КоАП РФне вступило в законную силу7713056834АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»25.08.202323-6210/3110-1статья 15.34.1 КоАП РФне вступило в законную силу2673АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТИНЬКОФФ БАНК»25.08.202323-6177/3110-1статья 14.29 КоАП РФне вступило в законную силу1326АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АЛЬФА-БАНК»25.08.202323-6081/3110-1статья 14.29 КоАП РФне вступило в законную силу7707067683ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

«РОСГОССТРАХ»25.08.202323-6077/3110-1статья 15.34.1 КоАП РФне вступило в законную силу7705042179СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ИНГОССТРАХ»25.08.202323-6014/3110-1статья 15.34.1 КоАП РФне вступило в законную силу7705042179СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ИНГОССТРАХ»25.08.202323-6037/3110-1статья 15.34.1 КоАП РФне вступило в законную силу7705042179СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ИНГОССТРАХ»25.08.202323-6072/3110-1статья 15.34.1 КоАП РФне вступило в законную силу7705042179СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ИНГОССТРАХ»25.08.202323-6000/3110-1статья 15.34.1 КоАП РФне вступило в законную силу7705042179СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ИНГОССТРАХ»25.08.202323-6024/3110-1статья 15.34.1 КоАП РФне вступило в законную силу2268ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МТС-БАНК»25.08.202323-6135/3110-1статья 15.26.3 КоАП РФне вступило в законную силу2673АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТИНЬКОФФ БАНК»25.08.202323-6019/3110-1статья 14.29 КоАП РФне вступило в законную силу7705042179СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ИНГОССТРАХ»25.08.202323-6052/3110-1статья 15.34.1 КоАП РФне вступило в законную силу7705042179СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ИНГОССТРАХ»25.08.202323-6122/3110-1статья 15.34.1 КоАП РФне вступило в законную силу7710026574СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ВСК»25.08.202323-6105/3110-1статья 15.34.1 КоАП РФне вступило в законную силу7710026574СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ВСК»25.08.202323-6111/3110-1статья 15.34.1 КоАП РФне вступило в законную силу7710026574СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ВСК»25.08.202323-6113/3110-1статья 15.34.1 КоАП РФне вступило в законную силу

