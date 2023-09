Финансовые новости: «Зеленые» тенденции МФО: результаты опроса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Специальные займы на развитие экологических проектов клиентам предлагают уже 20% микрофинансовых организаций (МФО). Однако к полноценному внедрению ESG-повестки готовы только 44% компаний. Это следует из опроса, в котором приняли участие 124 МФО (около 85% рынка займов).

Большинство респондентов придерживаются принципа социальной ответственности, включая повышение финансовой грамотности заемщиков. Например, часть компаний предупреждает на сайтах о возможных рисках при получении займов. Также МФО участвуют в проектах поддержки бизнеса — в частности, предоставляют льготное финансирование женщинам-предпринимателям (41%) и молодым предпринимателям (44%). Подробнее читайте в материале «Тенденции микрофинансового рынка» за II квартал 2023 года. Фото на превью: Jenya Smyk / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI