СПбГУ вошел в число лучших вузов России | Санкт-Петербургский государственный университет

Рейтинг выпускается Российским союзом ректоров с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина.

«Три миссии университета» является крупным и авторитетным международным рейтингом, оценивающим университеты по всему миру. В текущем году в него были включены 2000 университетов из 112 стран, включая 154 высших учебных заведения из 46 регионов России. В российском сегменте рейтинга МГУ имени М. В. Ломоносова и Санкт‑Петербургский университет занимают стабильно высокие позиции, лидируя среди российских вузов.

Московский международный рейтинг оценивает три основные миссии университета: образование, научную деятельность и взаимодействие с обществом.

Методология рейтинга была разработана после масштабного общественного обсуждения, в котором приняли участие более 100 университетов. Для составления ранжированного списка используются объективные критерии и информация из международных источников, таких как онлайн‑платформы образования, мировые поисковые системы, международные олимпиады, а также многоязычная энциклопедия «Википедия» и социальные сети.