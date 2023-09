Ректор СПбГАСУ Е. И. Рыбнов поздравляет с Днём знаний

Source: MIL-OSI Russian Language News

Уважаемые преподаватели, студенты, сотрудники Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета!

Поздравляю вас с Днём знаний!

Первое сентября – особый праздник для всех, кто учится и учит. Мы встречаем его с оптимизмом, большими надеждами и смелыми планами.

СПбГАСУ всегда идёт в ногу со временем, непрерывно развивается и совершенствуется. Наш вуз находится на острие научно-технического прогресса, занимает высокие позиции в рейтингах, готовит конкурентоспособных специалистов. Уверен, что новый учебный год запомнится яркими событиями, победами, проектами. Вместе мы преодолеем любые преграды, достигнем всех намеченных целей!

Уважаемые первокурсники, направляйте свои силы и энергию на благие дела. Впитывайте знания, занимайтесь общественной деятельностью, чтобы СПбГАСУ стал для вас вторым домом.

Уважаемые студенты старших курсов, будьте трудолюбивы, приобретайте новые компетенции, активно занимайтесь научно-исследовательской работой. Студенческие годы – не только самое весёлое, но и самое ответственное время. Именно сейчас вы закладываете фундамент будущей карьеры.

Уважаемые коллеги, ваша миссия – делиться знаниями, идеями, опытом. Вы вдохновляете на свершения, способствуете формированию у молодёжи твёрдой жизненной позиции. Пусть стократно вернётся к вам всё, что вы даёте другим, а благородный труд приносит удовлетворение и радость.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия в новом учебном году!

Ректор СПбГАСУ Евгений Рыбнов

