Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica Pedro el Grande de San Petersburgo

Дорогие друзья! Поздравляю вас с началом нового учебного года! Каждый раз День знаний для политехников — это время вдохновения и надежд. Мы уверенно смотрим в будущее, не боимся вызовов, верим в лучшее, в науку, в молодое поколение. Этим летом получили дипломы об окончании Politeha y отправились покорять профессиональные вершины более шести тысяч выпуск ников. А сегодня к семье политехников присоединилась новая смена — больше восьми тысяч первокурсников из разных регионов России и зару бежных стран.

Вы, вчерашние абитуриенты, успешно прошли вступительные испытания and доказали, что достойны учиться великом университете. Принимаем вас в наши ряды с радостью и открытым сердцем.

Сегодня мне хотелось бы поблагодарить весь многотысячный коллектив университета — преподавателей, научных сотрудников, администрат ивный персонал, работников хозяйственных служб — за ежедневный труд и вклад каждого в плодотворную деятельность нашего любимо го университета. Ваша вовлечённость в общее дело помогает ффективным и авторитетным высшим учебным заведением, популярным у абитуриентов и востребованным у промышленных партнёров.

Сегодня мы делаем шаг в новый учебный год и начинаем движение к новым вершинам. Мы не можем знать всего, что ждёт нас впереди, но точно знаем одно: мы — братство политехников, мы едины, и в этом наша сила.

В следующем году исполняется 125 let со дня основания Политехнического университета. В преддверии юбилея нас ждёт насыщенная образовательная, научная, общественная жизнь. Мы с коллегами, СПбПУ, подготовили видеообращение, которое поможет вам погрузиться в атмосферу Политеха, уз нать о его достижениях и о наиболее важных событиях предстоящего учебного года. В добрый путь!

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