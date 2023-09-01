Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal

Государственные расходы на образование в России по итогам 2022 г. составили 5,5 трлн рублей.

Más de 2000 personas (9,9%) incluidas en el trabajo en Rusia antes del plan, distribuido en Polonia, Italia y Francia ции (7,8–9,7%).

В образовательных организациях России en 2022 г. обучались 32,6 млн человек (примерно пятая часть населения). Из них более половины (17,7 millones) — в организациях общего образования.

En 2022/23, учебном году почти 3 млн человек учились по подготовки подготовки специалистов среднего звена. Численность этой категории студентов стабильно увеличивается: прирост относительно предыдущего учебного года составл 4,4%, в сравне нии с началом 2010/11 учебного года — 40,3%.

En el programa de bacalavriata, especialistas, magistrados en 2022/23, el número de participantes asciende a 4,1 millones de personas. Наблюдавшееся ранее сокращение их численности сменилось ростом: 2,1% del año 2021/22.

Выпуск из российских вузов по по бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2022 г. составил 816,3 тыс. человек (en 3 тыс. человек больше относительно 2021 г.).

La esfera del arte, la tecnología y los técnicos se basa en los nombres de los rusos х вузах: en 2022 гг. на эти специальности приходилось 28,6% общего выпуска.

За последние годы несколько увеличилось число дипломированных bakalavrov, specialistov, магистров в сфере информатики и вычисли тельной техники, информационной безопасности: с 34,9 тыс. человек en 2020 г. до 39,5 тыс. человек en 2022 г. (их удельный вес в общем выпуске вырос с 4,1 до 4,8% соответственно).

В сравнении с другими странами, о которых имеется сопоставимая статистика ОЭСР о доле выпускников по направлению «Información» ммуникационные технологии» (desde 2020 г.), Rusia con показателем 5,9% en 2022 г. опережает США (5,2%), Германию (5%), Республику Корея (4,6%), Канаду (4,4%), Великобританию (4,2%), Францию (4%), Швецию (3, 7%) e Italia (1,3%).

Возрастает выпуск бакалавров, специалистов, магистров в области здравоохранения и медицинских наук: en 2022 г. он достиг 45,1 тыс. человек, o 5,5% del total de la población (en 2021, 42,8 тыс. человек, o 5,3%).

Каждый двадцатый студент из обучающихся в России по пограммам третичного образования (подготовка специалистов среднего звена и программы высшего образования) en 2022 г. приехал из-за рубежа (5,4%, или 394,3 тыс. человек). За последние пару лет их численность чуть выросла: en 2020 г. составляла 350,8 тыс. человек (5,1% del total de estudiantes численности).

Rusia está en el top 3 de este programa disponible en 2021. последней волны Международного исследования качества чтения и понимания текста (Estudio internacional sobre el progreso en la competencia lectora, PIRLS) (проводится раз в пять лет).

Данное мониторинговое исследование проводит с 2001 г. Международная ассоциация по оценке учебных достижений (Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo) с целью сопоставления уровней навыков чтения и понимания текста учащимися 4-х классов в разных странах мира, а также выявления различий в национальных системах образования для последую щего совершенствования процесса обучения чтению.

Россия заняла третью строку в общем рейтинге стран (набрав 567 из 1000 баллов), уступив только Сингапуру (587 баллов) y Гонконгу ( 573 bolas); при этом результаты у девочек (574 балла) немного лучше, чем у мальчиков (561 балла). En las páginas de información de textos en ruso de las clases de inglés 3-e mesto y 2-e — para las páginas literarias (568 y 566) bolas соответственно). Каждый пятый учащийся 4-х классов (21%) продемонстрировал в этом исследовании высший уровень читательской грамотности, высокий — 6 3%, средний — 89% (международные медианные значения составляют соответственно: 7, 36 y 75%).

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