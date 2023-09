Source: MIL-OSI Russian Language News

1 mes, en el mes de diciembre, en la universidad de Moscú, donde hay nuevas escuelas de profesores universitarios раны. В Актовом зале Главного здания МГУ, впервые распахнувшим свои двери ровно 70 лет назад, rector de la universidad académica В. A. Садовничий огласил решение Ученого совета о присуждении звания Почетный профессор Московского университета Россий ской академии наук академику Г.Я. Красникову и ректору Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека И.У. Маджидову.

В ходе торжественного собрания, посвященного началу нового учебного года, состоялась церемония вручения дипломов «Почетного проф ессора Московского университета». Представляя коллег аудитории, ректор МГУ рассказал об их заслугах перед наукой высшей школой, выдающихся научных до стижениях.

Так, говоря об И.У. Маджидове, ректор отметил его «глубокие обширные знания, большой жизненный и административный опыт, высокие личные и мораль ные качества», которые позволили ему эффективно руководить первым and ведущим высшим учебным заведением не только в Узбекистане, но и в Центральной Азии. Как подчеркнул В.А. Садовничий, «Московский университет гордится своими научно-образовательными связями с Республикой Узбекистан. У нас научным направлениям общие научные школы по многим научным направлениям. И на современном этапе во многом благодаря всесторонней поддержке Министерства высшего and среднего специального образования Респ ублики Узбекистан, Национального университета Узбекистана and лично Инома Уришевича Маджидова это сотрудничество вышло на новый ма сштабный уровень», – сказал ректор.

«Геннадий Яковлевич Красников – это крупнейший ученый с мировым именем в области физики полупроводников, полупроводниковых приборов , технологии создания сверхбольших интегральных схем and пробеспечения качества их промышленного производства, – отметил Вик тор Антонович, представляя второго почетного гостя праздника знаний в МГУ. – Геннадий Яковлевич является автором и соавтором более 400 научных работ в российских и зарубежных рецензируемых изданиях , 4 monografías y más de 40 autores y patentes de microesferas y nanoelectrónicas. El rector добавил, что еще с конца XVIII века между La universidad de Moscú y la academia rusa están en uso permanente дничества, с тех пор вот уже несколько столетий Московский универский у Российская академия наук тесно идут рука об руку.

На сцене Актового зала новые Почетные профессора МГУ принесли символическую присягу служения идеалам просвещения and п рогресса, по традиции утвердительно ответив на вопрос ректора: «Готовы ли Вы всегда содействовать укреплению науки и образования?»

Московского университета 2023 года – победители и призеры международных и россий ских олимпиад школьников, студенты, продемонстрировавшие на вступительных испытаниях выдающиеся результаты, а также лучшие уче ники Специализированного учебно-научного центра – школы-интерната имени А.Н. Колмогорова и Университетской гимназии.

В своих ответных словах Г.Я. Красников и И.У. Маджидов поблагодарили Ученый совет за оказанную высокую честь возможность влиться в ряды людей Московского университе та, сказали напутственные слова присутствующим в зале первокурсникам – будущему ведущего университета России, адресовав и може лания успехов в учебе и жизни.

El presidente de la República, que está en la lista de estudiantes de la Academia, cuenta con más de 300 camas y una habitación de cada uno de ellos. ории была совместной историей с главным университетом России. En la educación superior de la Universidad de Moscú se encuentran estas grandes tradiciones de la actualidad, y también en la categoría de estudiantes universitarios. своей страны». Ректор Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека отметил особой университетский дух, эталоном которого являе тся атмосфера в Актовом зале Главного здания МГУ на Воробьевых горах. Именно на него ориентировались в Ташкенте, когда открывали филиал Московского университета в столице Узбекистана. И.У. Маджидов подчеркнул, что и в новом статусе он будет содействовать укреплению партнерства МГУ и высшей школы Республики, а также пожелал огромных успехов всем студентам и коллегам-professoram.

