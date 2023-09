НГУ стал партнером новой российской образовательной платформы «Академика»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В России запустилась новая EdTech-платформа «Академика», которая предназначена для обучения на образовательных программах от ведущих российских вузов и индустриальных партнеров. Ее задача – способствовать развитию онлайн-образования в стране с ориентиром на лучшие практики и подходы мировых лидеров IT-отрасли. Платформа разработана Skillbox. Общая сумма инвестиций в создание новой онлайн-платформы превысила 140 миллионов рублей.

Новосибирский государственный университет стал одним из первых партнеров платформы: сегодня пользователям доступны 19 курсов от ученых НГУ, в том числе «Органическая электроника», «Портретная фотография», «Строение клетки. Цитология», «Археология. О чем говорят древности?» и др. Общее количество загруженных курсов от академических партнеров уже превышает 200 наименований. До конца года количество обучающих курсов увеличится до 300, в том числе за счет материалов индустриальных партнеров. Ознакомиться с полным перечнем курсов (в том числе от НГУ) можно в каталоге курсов, который доступен любому пользователю без регистрации.

Потенциальные слушатели образовательных программ – пользователи в возрасте от 18 лет и старше, которые предпочитают онлайн-обучение и хотят развиваться и получать новые компетенции за короткий промежуток времени. При этом для них имеет значение, кто является автором курса, какая именно компания или вуз стоят за его созданием.

— В целом EdTech-платформа «Академика» – это большая отправная точка для коммуникации вузов и студентов в цифровой среде. Мы создали эффективный инструмент для пользователей, который открывает им широкие перспективы онлайн-образования. Они могут обучаться из любой точки мира и использовать новейшие технологии, которые ранее были доступны на отдельных платформах, больше не представленных в России.

Значение онлайн-образования растет с каждым годом, но на текущий момент у российских вузов еще недостаточно возможностей, чтобы качественно обучать студентов дистанционно. Платформа может стать основой для изменения образования в цифровой среде. Мы планируем объединить ведущие вузы на одной площадке для того, чтобы российское образование стало удобным, эффективным и идущим в ногу со временем. Для нас важно, что платформа предлагает жителям из разных регионов доступ к образовательным программам от лучших вузов страны и экспертов.

Skillbox продолжит инвестировать в развитие платформы, а также в исследование новых методов обучения, повышая уровень онлайн-образования в стране, — прокомментировал сооснователь и директор по развитию бизнеса Skillbox Сергей Попков.

Справка: «Академика» – это EdTech-платформа для обучения на курсах от ведущих вузов, разработанная Skillbox. Она объединяет студентов, вузы и другие учебные заведения, а также индустриальных партнеров. На платформе можно пройти образовательные программы с низким средним чеком, которые позволяют в короткий промежуток времени восполнить недостающие знания или получить новые в интересной для пользователя теме. Образовательные программы разработаны ведущими вузами и другими учебными заведениями страны, а также коммерческими индустриальными компаниями. Мультивендорная платформа дает возможность партнерам управлять своим контентом, создавая и обновляя курсы. Компания входит в Skillbox Holding Limited (SHL) – образовательный холдинг, в составе которого Skillbox, Школа английского Skillbox, GeekBrains, Skillfactory, Mentorama и Lerna (холдинг входит в VK). По итогу второго квартала 2023 года на платформах холдинга зарегистрировано 13 млн пользователей, из которых 592 тыс обучаются на платных образовательных программах. SHL два года подряд лидер рейтинга крупнейших EdTech-компаний России от РБК и Smart Ranking (2022 год, 2021 год). На старте партнерами проекта стали более 15 высших учебных заведений, включая НИУ ВШЭ, МГИМО, МФТИ, НГУ, ТГУ, НИТУ МИСИС, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», БФУ им. И. Канта, МГПУ, Финансовый университет при Правительстве РФ, Открытый колледж, Московский институт психоанализа, ДВФУ и другие. А также корпорации, такие как Национальный Центр ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ), Skillbox, Фонд развития онлайн-образования..

