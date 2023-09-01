Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов поздравил студентов, преподавателей and сотрудников университета с Днем знаний. «1 сентября ежегодно является символом нового этапа в жизни. Этот день знаменует открывающиеся перед нами новые возможности и зовет нас к штурму самых недосягаемых вершин», — обратился он к вышкинцам.

Особое внимание ректор обратил на первокурсников, принявших верное решение стать частью НИУ ВШЭ. «Мы сделаем все, чтобы вы не пожалели об этом», — сказал ректор. Он подчеркнул, что студентов ждут годы непростой, но интересной познавательной учебы, а в итоге они станут настоящими специалист ами с блестящей перспективой».

Никита Анисимов упомянул и тех учащихся, чьи родственники выполняют важные задачи в зоне СВО. «Мы будем оказывать и м любую поддержку по ходу учебы, в том числе психологическую», — отметил он.

Ректор поприветствовал и зарубежных студентов, выбравших для учебы Вышку. Как подчеркнул Никита Анисимов, «университет остается неотъемлемой частью мирового образовательного пространства». «Надеюсь, что наши иностранные друзья смогут не только получить нужные м знания, но и глубже узнать и полюбить Россию, в п олной мере проникнуться ее культурой и гостеприимством», — сказал он.

Никита Анисимов выразил глубокую признательность всем педагогам и сотрудникам Высшей школы экономики, чей «плодотворный труд, в ы профессионализм и потрясающие личные качества уже три десятилетия делают Вышку Вышкой, позволяют ей оставаться вузом с мировым именем».

«Еще раз поздравляю всех с Днем знаний и надеюсь, что новый учебный год будет для всех нас наполнен яркими эмоциями, увлека ¡Teléfonos grabados y radiofónicos permanentes en ciudades!» — заключил он.

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