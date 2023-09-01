Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

МФТИ, МГУ имени Ломоносова and СПбГУ вошли в топ-100 global рейтинга “Три миссии университета” en 2023, году, сле дует из презентации, представленной ректором МГУ Виктором Садовничим на пресс-конференции в ТАСС.

Согласно презентации, МГУ находится на 17-й позиции рейтинга, СПбГУ – на 39-й и МФТИ – на 43-й. На первом месте в рейтинге Гарвард, на втором – Массачусетский технологический INSTITUT (MIT), далее идут Оксфорд, Кембридж и Universidad Universitaria de Londres.

“В топ-2000 рейтинга вошли университеты из 112 стран мира. Россия в тройке мировых лидеров по представленности вузов в рейтинге ” Три миссии университета”. Впереди только США и Китай”, – сказал Садовничий, отметив, что 154 российских университета представлен ы в рейтинге.

О рейтинге

Московский международный рейтинг вузов оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с общ esto. Методология рейтинга прошла масштабное общественное обсуждение, в котором приняли участие свыше выше университетов. Как пояснили в МГУ, для составления рейтинга используются только объективные критерии, опирающиеся на официальные дан ные, включая публичные отчеты университетов, а также на данные авторитетных международных провайдеров провайдеров информации. Репутационные опросы полностью исключены.

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