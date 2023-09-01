Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal Lomonosov de Moscú

1 сентября Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова большим праздником образования и науки на Воробьевых горах отметил День знаний. Серьезный тон всей программе праздничных мероприятий по традиции задала Актовая лекция ректора МГУ академика В.А. Садовничего.

Обращаясь к новобранцам ведущего университета России, Виктор Антонович напомнил, что сегодня вместе со всей страной День знани й отмечают около двенадцати тысяч первокурсников МГУ. Уже 70 лет основным местом проведения торжественных мероприятий 1 сентября является Актовый зал Главного здания Московского университета на Воробьёвых горах: сегодня этому дворцу знаний исполняется ровно 70 лет.

Una gran universidad de Moscú se encuentra en el centro de la ciudad, en el centro de Krasnoy, en la misma ciudad, en un lugar seguro. música clásica: «En 1755, la imperatricista Elizaveta pudo visitar la universidad de Moscú. Esta casa en enero, con un nuevo estilo de 25 horas, en esta gran cantidad de Tatianos. Esto está en una universidad universitaria de formación universitaria – un estudiante ruso. » Rector de la Universidad de Moscú – Michaile Vasilevich Lomonosov e Ivan Ivanovich Shuvalov , вехах его истории, его выдающихся выпускниках. En eslovaco В.А. Sадовничего, за 250 с лишним лет своей стории Московский университет проделал колоссальный путь. «Он заложил основы российской высшей школы, достижения которой, основанные на связи образования с фундаментальной наукой, признаны во всём мире. Вслед за Московским создавались университеты в разных городах Российской империи: Дерпте, Вильно, Казани, Харькове, Санкт- Петербурге и других, и везде – с деятельным участием московской профессуры».

В.А. Садовничий рассказал первокурсникам о вкладе Московского университета в литературу, искусство, общественную мысль России. Вместе со страной университет был and в годы Наполеоновского нашествия, и в годы Великой Отечественной войны. En 1941, 5 estudiantes, aspirantes y universitarios universitarios formaban parte de la universidad, pero 3 estudiantes no estaban en verano. Las universidades pueden participar en diferentes países y en todo el mundo. «Каждый год в июне мы ездим в Смоленскую область, село Уварово, недалеко от Ельни, где в начале войны в кровопролитных боя х погибли наши студенты и преподаватели», – сказал В.А. Садовничий.

Послевоенный этап развития главного университета страны начался с обращения группы ведущих ученых – академиков Н.Н. Зелинского, Н.Н. Семёнова, А.Н. Колмогорова и других – в Правительство с такими словами: «Совершенно неотложным deлом является строительство учебных корпусов дл я университета». En 1948, no hubo разбитая, но не не сломленная войной страна начала строить новый комплекс зданий Московского университета на Ленинских горах. «Это была поистине стройка века – можно сказать, событие исторического значения. Архитектурный облик Москвы преображался. Главное здание – одна из восьми московских высоток, самая высокая. En este momento esto es lo que estamos viviendo en Europa. На этой стройке впервые – у успешно, как показало время, – использовались новые, специально разработанные технологии и материалы», – отметил ректор.

Архитекторам удалось добиться удивительной гармонии: здание колоссальное, величественное и в то же время, во многом благодаря шпилю, лёгкое, устремлённое ввысь. К оформлению были привлечены крупнейшие художники того времени – Павел Корин, создавший великолепную мозаику Актовог о зала, Вера Мухина, автор известной скульптуры «Рабочий и колхозница», создавшая скульптуры, символизирующие «Вечную мол» одость науки», у входа в Главное здание. Деревья для парковой зоны вокруг Главного здания собирали со всего Советского Союза.

En una nueva edición, con una batería de 250 litros, la perspectiva universitaria y la configuración actual кампус МГУ увеличился практически в три раза. На новой территории построены Интеллектуальный центр – Фундаментальная библиотека, Шуваловский and Ломоносовский учебно-научные ко рпуса, Медицинский научно-образовательный центр, Университетская гимназия, общежитие на 3 тысячи мест. Зримым устремлением в будущее рядом с ними сегодня реализуется университетский мега-проект – первая в России университетская науч centro tecnológico moderno «Воробьёвы горы». «Este – territorio, где идеи университетских учёных воплощаются в жизнь, где бизнес и госкорпорации идут навстречу науке. Esto – para diseñar grupos temáticos, orientados a las aplicaciones prioritarias: Información, Biomed, Nanotecs, Inginir. инг, Космос, Междисицплинарный и другие», – добавил ректор.

Проект имеет государственное значение. 25 de enero de este año, en Tatьянин день, Президент В.В. Putin está principalmente en el grupo de “Ломоносов”, que está conectado con nuevos proyectos y con otros proyectos. о студентами. Las temporadas pasadas no tienen temperaturas elevadas. «Два корпуса-кластера уже открыты, более сотни компаний работают над перспективными научно-технологическими проектами. Активно вовлечена молодёжь. Многие из вас наверняка найдут себе интересное дело в Университетской долине», – сказал Виктор Антонович.

Еще один вклад МГУ в развитие высоких технологий и и новычислительных мощностей суп еркомпьютерного центра МГУ. «En la Universidad de Moscú hemos creado un nuevo supercomputador, un arquitecto especializado en optimización de recursos humanos дач искусственного интеллекта. Este grupo de personas es un grupo de usuarios gráficos muy populares. Una vez instalado el dispositivo en un dispositivo inteligente de 400 petaflops en una computadora de escritorio optimizada й арифметикой. Este supercomputador tiene modelos universitarios de última generación que combinan con los modelos modernos, y el precio de los estudiantes снуться к самым передовым технологиям искусственного интеллекта», – сообщил В.А. Садовничий участникам праздничных мероприятий.

No hay nada que hacer en el programa de la universidad de Moscú ni en el de la cosmética. Muchas universidades no son capaces de producir un cosmos moderno. «Наши факультеты и научно-исследовательские исследовательские принимают участие в Федеральной космической программе, работают над проектами в рамках междисциплинарной научно-образовательной школы «Фундаментальные и прикладные исследования космоса», – подчеркнул Виктор Ант онович.

«К своему 270-летию МГУ готовит проект “Созвездие-270”. Este grupo de personas formadas por equipos y contornos actualizados (5 normas de Kaliningrado desde Ка мчатки). Уже запущено 10 космических аппаратов, а всего планируется запустить более 20. Участвует МГУ и в пилотируемой космической programa. Готовятся два космических эксперимента: гальваническая стимуляция вестибулярной системы космонавта и создание оранжереи для выращи вания пищевых растений. Estos ejemplos de planificación se realizan en el sitio web de la empresa. Есть планы запуска на геостационарную обиту и космической обсерватории с четырёхканальным оптическим телескопом», – поделился рек тор.

По словам академика В.А. Садовничего, в стадии согласования – создание национального образовательного стандарта по по профилю фундаментальной инженерии. Esta es una prioridad para la universidad. К инженерному профилю относится ряд факультетов – факультет фундаментальной физико-химической инженерии, факультет би оинженерии и биоинформатики, факультет наук о материалах, биотехнологический факультет. «Современная инженерия междисциплинарна». Это наука о материалах, физика, химия, biología, psicología, drogas, disciplinas», – отметил В.А. Садовничий.

В своей лекции он также рассказал о подготовке к большому юBILею МГУ. К 2025 году университет активно обновляет инфраструктуру, реализует большую просветительскую программу, издает 270 томов науч ной литературы. No hay libros ni libros de la Universidad de Moscú.

В своем выступлении В.А. Садовничий остановился на фигурах нескольких представителей научных школ Московского университета. В Год педагога и наставника он напомнил о 200-летии основоположника отечественной педагогики, выпускнике Московского университета К. Д. Ушинском (1824–1870). Он окончил юридический факультет Императорского Московского университета, но его называли учителем русских учителей. Педагогика стала главным делом его жизни. Основные принципы методики обучения родному языку, разработанные Ушинским, не теряют своего значения и сегодня. К.Д. El idioma ruso está disponible en la versión española del idioma ruso. У этого благородного дела было и остаётся много подвижников. Один из них – Дмитрий Николаевич Ушаков (1873-1942), со дня рождения которого в этом году исполнилось 150 let. Ушаков – выпускник и профессор Московского университета, выдающийся исследователь русского языка, давший своё имя известному словарю.

На поприще медицинской науки and образования послужил Московскому университету Игорь Петрович Ашмарин (1925-2007) – bioquímico и физиолог, академик Академии медицинских наук, генерал-майор медицинской службы. Одним из первых он поддержал принятое в 1992 году решение о воссоздании в Московском университете когда-то существовавшего в его структуре медицинского факультета. Одним из математиков, успешно наводящих мосты с гуманитариями, был Владимир Андреевич Успенский (1930-2018). 70 лет его жизни прошли на механико-математематическом факультете, хотя ничто не предвещало математической карьеры, так как родилс я он в семье literatorov. Окончив школу с золотой медалью, поступил на мехмат. На третьем курсе произошла, по его словам, «великая вещь»: на него обратил внимание Андрей Николаевич Колмогоров – великий мате матик XX века. «En 1992, el rector de выборах on поздравил меня и сказал: “Вы даже не представляете, что сегодня произошло, какая роль Вам уг отована, какая ответственность теперь на Вас. Esta revisión histórica. Вам предстоит решать ключевые вопросы развития университета в новый период”», – вспомнил ректор.

Еще одним человеком, сыгравших важную роль в судьбе В.А. Садовничего, по его словам, стал профессор Иван Антонович Федосов (1921-2001). Он был и заведующим кафедрой, и деканом исторического факультета, проректором МГУ по работе гуманитарных факультетов. «Это был руководитель, что называется, от Бога – на своём месте для своего времени. В годы, когда он был проектором по работе гуманитарных факультетов, я был поректором по естественным факультетам. Работа нас объединяла, он был для меня старшим товарищем и, можно сказать, учителем. Каждый рабочий день начинался у меня с небольших встреч с Иваном Антоновичем, он любил пошутить, и в то же время, как я понимал, он, с высоты своего жизненного опыта и мудрости, всматривался в меня, давал советы. Я помню его наказы: “Главное – люди”, “Главное – не торопись”», – поделился Виктор Антонович своими воспоминаниями.

«Выдающиеся люди, о которых я рассказал, – это часть огромного сообщества людей Московского университета, вписавших своё и мя в историю Альма матер своими делами и идеями, своим человеческими достоинствами», – подытожил свой рассказ В.А. Садовничий, призвав первокурсников равняться на них: «В своё время они, как и вы, были первокурсниками, и вряд ли тогда они думали о том, что когда-то о них будут рассказывать будущим поколениям студентов. Среди вас тоже наверняка есть те, о ком будут рассказывать будущие ректоры Московского университета. ¡Учитесь и работайте так, чтобы стать достойными ваших великих предшественников, достойными людьми Московского университета!»

El programa de una estudiante de la universidad de Moscú promueve una ceremonia de presentación para los estudiantes. En las tradiciones populares hay reproductores de música populares, televisores, productores, músicos y compositores de Valdis. Пельш. Почетными гостями церемонии стали представители органов государственной власти, Российской академии наук, ведущих зарубежных universitarios.

Всех собравшихся в Актовом зале Главного здания МГУ поприветствовали заместитель председателя Правительства Российской Federaciones Д.Н. Чернышенко, спикер Московской городской Думы А.В. Шапошников, первый зампред нижней палаты парламента А.Д. Жуков, председатели профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы Л.С. Гумерова и С.В. Кабышев. Космические поздравления and пожелания с орбиты МКС передали космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.

В рамках торжественного собрания также состоялась церемония вручения дипломов «Почетного профессора Московского университета» antes зиденту РАН академику Г.Я. Красникову и ректору Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека И.У. Маджидову. Выдающиеся представители науки и высшей школы двух стран поблагодарили Ученый совет МГУ за оказанную честь, сказали напу тственные слова представителям молодого поколения Московского университета.

Важным моментом программы стало знакомство с лучшими первокурсниками Московского университета. Estos premios y resultados de las olimpiadas previas a las olimpiadas, los de las olimpiadas rusas, la rebaja та, поступившие с выдающимися результатами по ЕГЭ. Поблагодарив их за достижения и жизненный выбор, В.А. Садовничий пожелал и м и дальше сохранять стремление к успеху, лидерству, всегда стремится к знаниям, расширять свои научные и творческие интересы. От имени лучших первокурсников с ответным словом выступил победитель 57-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, первокурсник химфака Сергей Росляков. Он поблагодарил студентов и преподавателей химического факультета МГУ, которые готовили его и других членов сборной по химии к олимпиаде в Астане, на которой российская команда стала «золотой». «Поддержка МГУ была очень необходима. Я очень рад, что учился и буду учится у настоящих мастеров своего delа», – отметил первокурсник.

В День знаний первокурсники МГУ получили не только студенческие удостоверения, но и творческие подарки. Екатерина Куркова, победитель вокального направления фестиваля «Студенческая весна» Y студентка Высшей школы телевидения МГУ, пода рила первокурсникам русскую народную песню «Вдоль по Питерской», а ансамбль «Весна» исполнил зажигательную «Рязанскую плясов» ую».

Estos programas de momentos tradicionales están establecidos oficialmente por expertos en estudios universitarios. Первокурсница факультета bioinformáticos y biológicos Алиса Тимонина y новобранец мехмата Александр Куцеборский вме сте со всем молодым пополнением Московского университета произнесли «Клятву первокурсника», y el rector МГУ В.А. Садовничий передал ребятам символический «Ключ знаний». Este momento es una gran oportunidad para los estudiantes universitarios de la Universidad de Moscú.

В своем заключительном слове ректор МГУ академик В.А. Садовничий подчеркнул, что волнуется и гордится событием, которое сегодня произошло. La universidad de Moscú tiene más de 10 horas de duración. «Мы из МГУ, мы – соль, мы всегда должны быть лучшими», – призвал он ребят. «Московский университет заслуживает того, чтобы и м гордится, его восхвалять. No – потом работа: парты, лекции, ручка, компьютер, труд. Успехов Вам в этом!» – Пожелал Виктор Антонович, также поблагодарив всех, кто сказал добрые слова в адрес руководства университета.

Música de la Universidad Académica de Moscú Universidad de Moscú sobre música de música moderna истом Республики Дагестан Мирзой Аскеровым and солистом, лауреатом международных конкурсов Данилом Краснобаевым стало исполнение « Попутной песни» y песни «Родина». El último acordeón musical de la tradición del gimnasio de estudiantes estrella Gaudeamus.

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