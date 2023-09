Дайджест #ГУУговорит о рублях и рупиях

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Накануне Дня знаний ректор Государственного университета управления Владимир Строев не мог пройти мимо темы образования. С этого мы и начнём наш дайджест #ГУУговорит. Кроме того, среди тем электромобили, биометрия, экстремальный туризм, текучесть кадров и, конечно же, различные вопросы глобальной экономики.

— Ректор ГУУ Владимир Строев принял участие в пресс-конференции информационного агентства «Национальная Служба Новостей», где рассказал о самых популярных специальностях среди первокурсников. «Государственное и муниципальное направление – это у нас традиционно востребованное направление, ребята поступают, большой конкурс. Также популярны юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Это основные направления с реально большим конкурсом», – отметил ректор.

— Также ректор прокомментировал повышение стоимости высшего образования в России. Он назвал цены в ГУУ максимально лояльными. «Ежегодно цены повышаются только в соответствии с инфляцией. Сейчас стоимость обучения составляет от 100 до 310 тыс. рублей».

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева говорит о недостатках в организации экстремального туризма в России. «Самостоятельное путешествие не всегда возможно без таких помощников как гиды (экскурсоводы), проводники, переводчики, диггеры и другие. От их участия зависит не только уровень качества путешествия, но и во многих случаях его безопасность», – говорит эксперт. Несертифицированные услуги представляют собой опасность, поэтому законодателям и исполнительной власти следует навести порядок путём внедрения аккредитации в этой сфере деятельности.

— Также Наталья Казанцева считает, что электромобили становятся безвозвратным трендом. «Россия постепенно встраивается в общемировой тренд. В столицах регионов РФ уже существенно расширяется система электропортов для зарядки электрокаров, переводится часть общественного транспорта на экологические автобусы, предусмотрена бесплатная парковка для владельцев электромобилей, на стоянках многих торгово-развлекательных центров появляются зарядные устройства», – сообщает эксперт.

— Ещё Наталья Казанцева рассказывает об отношении россиян к сбору биометрических данных. Молодое поколение россиян активно использует биометрические данные при получении ряда услуг. «Но всё же у большинства населения остаётся России настороженность при передаче своих биометрических данных, связанная с безопасностью их использования, так как последствия при их несанкционированном использовании могут быть самыми непредсказуемыми, и более токсичными даже по сравнению с кражей персональных данных».

— Кроме того, Наталья Казанцева сообщает, что западные санкции способствовали направлению газа внутрь России. «С введением западных санкций появилась возможность более внимательно посмотреть на проблему газоснабжения различных объектов внутри страны с целью увеличения внутреннего потребления газа».

— Заведующий кафедрой статистики ГУУ, доктор экономических наук Николай Кузнецов рассказывает почему рупия сегодня не конкурент доллару в качестве мировой валюты. Она не так популярна, не может свободно конвертироваться и не обладает сколько-нибудь существенным арсеналом финансовых инструментов.

— Кроме того, Николай Кузнецов рассказал, будет ли доллар снова стоить 85 рублей. «Само по себе едва ли это произойдёт в ближайшее время. Необходимо довольно жёсткое вмешательство ЦБ и правительства РФ в валютное регулирование. Однако оно чревато рисками для нашей экономики. Так что если на это и решаться, то нашей финансовой власти придётся балансировать на очень и очень тонкой грани», – уверен экономист.

— В День знаний Николай Кузнецов успел дать комментарии о реальном уровне закредитованности россиян в радиоэфире программы «Сигналы точного времени».

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов рассуждает о темпах роста экономики Китая. «Снижение производительности означает, что вряд ли Китай уже вернётся к высоким темпам экономического роста на уровне 7-10%, которые он демонстрировал вплоть до конца 2010-х годов», – говорит экономист. «Важно учитывать, что многие проблемы, которые сегодня проявились в экономике Китая, накапливались долгие годы. Основной вопрос для экономики Китая – сможет ли государство обеспечить её плавное восстановление».

— Евгений Смирнов продолжает тему завершения роста китайской экономики на страницах другого издания. «В целом, замедление экономического роста в Китае не представляет собой типичную стагфляцию, а лишь показывает уменьшение той скорости, с которой развивалась китайская экономика в последние десятилетия. Однако это явление уже может ознаменовать собой завершение эпохи экономической глобализации и перестройку всей системы международных экономических отношений», — предупреждает эксперт.

— Также Евгений Смирнов заявляет, что снижение потребления газа не решает структурных проблем экономического развития Европы. «В условиях промышленного спада проблема дефицита газа кажется преодолимой, однако этот спад резко тормозит экономический рост, актуализируя проблемы благосостояния европейской экономики».

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина опубликовала колонку о том, как расширение БРИКС скажется на международном нефтяном рынке. «До недавнего времени ни одно из межгосударственных объединений не могло противостоять влиянию ОПЕК на нефтяной рынок. После вхождения в состав объединения Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Египта, Эфиопии и Аргентины БРИКС может претендовать на равные условия регулирования нефтяного рынка наряду с ОПЕК».

— Ещё Галина Сорокина рассуждает о перспективах переговоров по зерновой сделке с Турцией. Она считает, что на переговорах с Москвой Анкара будет предлагать альтернативные варианты реализации сделки без полного выполнения условий, поставленных Россией. «Может быть предложена схема паритетных вариантов, например, равных объемов вывоза российского зерна из порта Кавказ и такого же объема украинского из портов Одессы», – предполагает Галина Сорокина.

— Также Галина Сорокина объясняет рост закупок российского СПГ. Несмотря на то, что Европа нарастила поставки норвежского и алжирского трубопроводного газа, возместить российские поставки того же вида топлива невозможно. В результате рост закупок российского СПГ вырос на 40% по сравнению с 2021 годом. «Однако, это скорее обусловлено низкими поставками российского СПГ в Европу до начала СВО. Хотя характерно, что крупнейшим покупателем российского СПГ после Китая стала Бельгия», – добавляет Галина Сорокина.

— Доцент института экономики и финансов ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов уверен, что дальнейшее повышение ключевой ставки не спасёт от инфляции и даёт свои советы по стабилизации рубля: возврат валютных ограничений (на вывоз капитала, возврат валютной выручки экспортёрами), возобновление Центробанком смягчения денежно-кредитной политики и снижение ключевой ставки с целью постепенного снижения конечных ставок по кредитным ресурсам до уровня в пределах 4-5%, то есть в пределах рентабельности большинства отраслей промышленности (привязать регулирование ключевой ставки к рентабельности в производственной сфере).

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков говорит о внедрении альтернативных валют в экономику России. «Тот же самый юань. Может быть, валюта Арабских Эмиратов, которая очень стабильна к доллару. В банках счета будут более безопасны, потому что корреспондентские счета в банковских долларах и евро подвержены санкциям. А счета в юанях и в валюте Арабских Эмиратов или Саудовской Аравии в этом случае защищены».

— Эксперт Управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой комментирует новости о блокировке британскими банками счетов компаний, связанных с Украиной. Он напоминает, что проблемы у малого и среднего бизнеса Великобритании, торгующего с Украиной, возникли еще до февраля 2022 года.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Анастасия Лобачева в печатном издании газеты «Вечерняя Москва» рассказала об основных причинах текучести кадров в России. Она сообщает, что кроме вполне объективных причин имеет значение мотивация трудовой деятельности людей в различные возрастные периоды. Молодые специалисты сталкиваются с обманутыми ожиданиями от выбранной профессии и реальной работы, готовы часто менять компании и должности. Кризис среднего возраста тоже отражается на восприятии профессии, специалисты пытаются что-то изменить ради изменений. На склоне карьеры люди могут сравнивать себя с более молодыми специалистами не в свою пользу и покидать насиженные рабочие места.

Поздравляем всех с Днём знаний! Многие наверняка довольны, что настоящая учёба начнётся только с понедельника. Что ж, впереди целый учебный год, наполненный трудностями. Отдохните ещё немножко перед его началом.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI