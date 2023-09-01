Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Gestión

El 1 de septiembre de 2023, en la universidad oficial, se actualizó el programa de actualización de la universidad, en el año 2023. разовательного модуля «Обучение служением».

Проректор ГУУ Павел Павловский сообщил, что программа стартует 5 сентября текущего года. Una vez que la universidad tenga 14 meses de música, utilice el método de búsqueda predeterminado. Всего 126 российских высших учебных заведений поддержат это начинание.

El programa completo de programación «Обучения служением» está disponible según las lecciones de las universidades asociadas. помогут погрузиться в идеологию методики, ярмарка социальных заказов, нетворкинги сессия «Вопрос-ответ» с организаторами программ мы, педагогами и почётными гостями.

En el módulo «Обучение служением» в ГУУ войдут образовательные программы в области спортивного менеджмента, социального предпри нимательства, управления проектами и другие.

Напомним, что в начале июля сотрудники ГУУ прошли повышения квалификации «Внедрение методики «Обучение служением».

«Обучение служением» — esta metodología de aplicación, que consiste en una disciplina académica con formaciones obligatorias полезной работы, обеспечивает интеграцию обучения and социальной практики, позволяет студентам применять свои профессиональные и разв ивать надпрофессиональные навыки в работе социальным заказом НКО, органов власти и локальных сообществ, получать практический опыт и приносить пользу обществу. «Обучение служением» — разновидность проектного подхода в образовании, благодаря которому учащиеся вовлечены в развитие социальных и экологических проектов и решение конкретных задач помощи людям.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos del año: 1.09.2023

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