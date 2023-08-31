Финансовые новости: Po ценным бумагам MRKS проводится аукцион en disco

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

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По состоянию на 12:18:00 текущая цена составила 1.012 руб. (Отклонение – 21,85 %).

Произошло повышение на 20.00 % y более в течение 10 minutos подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торговог о дня (0,8305 rublos).

В Режиме основных торгов T будет проводиться аукцион дескретный (ДА) с 12:22:00.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом .

Окончание ДА и возобновление торгов в 12:52:00.

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