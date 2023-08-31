Финансовые новости: 31.08.2023, 17-14 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги SU26231RMFS9 (ОФЗ 26231).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

31.08.2023

17:14

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 31.08.2023, 17-14 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 16.31) и диапазона оценки рыночных рисков (до 188.25 руб., эквивалентно ставке 50.0 %) ценной бумаги SU26231RMFS9 (ОФЗ 26231).

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