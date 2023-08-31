Финансовые новости: Совокупный портфель средств НПФ и СФР превысил 7,3 трлн рублей: итоги II квартала

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в апреле — июне выросли на 3,3% по сравнению с I кварталом, пенсионные накопления НПФ увеличились на 2,8%, пенсионные накопления Социального фонда России (СФР) — на 2,2%. Во многом этому способствовала положительная доходность от инвестирования.

Доходность портфеля пенсионных накоплений НПФ с начала года остается выше, чем у СФР. Однa из причин — отсутствие акций в государственном портфеле, которые продемонстрировали быстрый рост в II квартале.

НПФ продолжили наращивать инвестиции в ОФЗ и акции, снижая при этом вложения в корпоративные облигации.

Подробнее читайте в очередном «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов».

Фото на превью: Giovanni Rinaldi / Shutterstock / Fotodom