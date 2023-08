Финансовые новости: Планируемые изменения для сделок РЕПО с открытой датой

Source: MIL-OSI Russian Language News

Обратите внимание, что на FTP-сервере был обновлён документ “Сделки РЕПО с открытой датой в РЕПО с ЦК и Междилерском РЕПО”.

В тексте документа отражены изменения, которые планируется внедрить с 25 сентября 2023 года.

Новое необязательное поле IsOpenRepo для указания признака заявки или сделки РЕПО с открытой датой будет добавлено в ноду RECORDS выписки из реестра заявок SEM02 и выписки из реестра сделок SEM03. Возможное значение “Y” для заявок и сделок РЕПО с открытой датой. Актуальные спецификации форматов отчётов по итогам торгов на фондовом рынке доступны на сайте Московской биржи.

С 25 сентября 2023 года будет установлен максимальный срок 360 календарных дней с даты заключения сделки РЕПО с открытой датой до даты исполнения. Датой исполнения сделки РЕПО с открытой датой будет считаться триста шестидесятый день с даты заключения сделки, если в течение 360 дней не были направлены поручение на исполнение второй части сделки или отчёт на исполнение. Если триста шестидесятый день не является расчётным днем, датой исполнения будет считаться последний расчётный день в рамках 360 дней с даты заключения сделки РЕПО с открытой датой. При этом, если в течение 360 дней с даты заключения Сделки РЕПО с открытой датой предстоит корпоративное событие по ценной бумаге, которое препятствует исполнению второй части сделки РЕПО с открытой датой, датой исполнения второй части сделки РЕПО с открытой датой будет являться последний расчётный день перед указанным корпоративным событием.



+7 (495) 363-3232

