Финансовые новости: О внеочередном пересмотре баз расчета облигационных индексов RUCBTRB2B3B, RUCBCPB2B3B, RUCBTRB2B, RUCBCPB2B, RUСBITRL3, RUСBICPL3

В связи с включением в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001P-01 Общества с ограниченной ответственностью “НИКА” (регистрационный номер выпуска – 4B02-01-00636-R-001P от 18.02.2022, торговый код – RU000A1050X7), данные облигации будут исключены из баз расчета индексов корпоративных облигаций RUCBTRB2B3B, RUCBCPB2B3B (кредитный рейтинг, присвоенный национальными рейтинговыми агентствами эмитенту или выпуску – от B- до BBB+), RUCBTRB2B, RUCBCPB2B (кредитный рейтинг, присвоенный национальными рейтинговыми агентствами эмитенту или выпуску – от B- до BB), RUСBITRL3, RUСBICPL3 (выпуски, включенные в Котировальный лист 3 уровня), вступающих в силу с 01.09.2023 г.

Базы расчета индексов облигаций, вступающие в силу с 1 сентября 2023 года.



