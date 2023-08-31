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Финансовые новости: Календарь публикации на сентябрь 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

01.09.2023 11:00 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
04.09.2023 Финансовые счета и балансы финансовых активов и обязательств системы национальных счетов Российской Федерации
01.04.2023
04.09.2023 Динамические ряды основных показателей деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
II квартал 2023 г.
06.09.2023 Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)
Август 2023 г.
06.09.2023 Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»
01.08.2023
07.09.2023 Финансовые активы и обязательства сектора «Домашние хозяйства» по отдельным финансовым инструментам
01.08.2023
07.09.2023 Сведения об основных показателях деятельности страховщика
Январь-июнь 2023 г.
07.09.2023 Показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам
01.08.2023
07.09.2023 Операции сектора «Домашние хозяйства» с финансовыми активами и обязательствами по отдельным финансовым инструментам
01.08.2023
07.09.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
07.09.2023 16:00 Международные резервы Российской Федерации (по состоянию на начало отчетной даты)
01.09.2023
07.09.2023 16:00 Международные резервные активы, по состоянию на конец периода*
01.09.2023
08.09.2023 Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)
Июль 2023 г.
08.09.2023 Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)
Июль 2023 г.
08.09.2023 Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в рублях, долларах США и евро
Июль 2023 г.
08.09.2023 Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; субъектам малого и среднего предпринимательства)
01.08.2023
08.09.2023 Краткий комментарий «Кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
01.08.2023
08.09.2023 11:00 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
08.09.2023 Денежная база в узком определении
01.09.2023
11.09.2023 16:00 Оценка платежного баланса Российской Федерации
Январь-август 2023 г.
11.09.2023 16:00 Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации
Январь-август 2023 г.
11.09.2023 Основные показатели рынка акций*
Август 2023 г.
11.09.2023 16:00 Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса)*
Июль 2023 г.
12.09.2023 Основные производные показатели динамики обменного курса рубля
Август 2023 г.
12.09.2023 Краткий комментарий «Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях»
Июль 2023 г.
13.09.2023 16:00 Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам
Август 2023 г.
14.09.2023 Основные показатели деятельности жилищных накопительных кооперативов
II квартал 2023 г.
14.09.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
14.09.2023 Обзор центрального банка (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*
01.09.2023
14.09.2023 Долговые ценные бумаги в собственности российских банков, переданные по сделкам РЕПО с Банком России
01.09.2023
14.09.2023 Денежная база в широком определении
01.09.2023
15.09.2023 Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»
Июль 2023 г.
15.09.2023 Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО
Август 2023 г.
15.09.2023 11:00 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
15.09.2023 Валютная структура расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам по географическим зонам и валютам государств в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р
Июль 2023 г.
20.09.2023 16:00 Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования Российской Федерации*
01.09.2023
20.09.2023 Котируемые акции российских эмитентов, обращающиеся на внутреннем рынке
01.09.2023
20.09.2023 Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги с переменным купоном по видам базового показателя
01.09.2023
20.09.2023 Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги по типам процентных ставок
01.09.2023
20.09.2023 Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги
01.09.2023
21.09.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
22.09.2023 16:00 Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа
01.09.2023
22.09.2023 11:00 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
25.09.2023 Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов
Август 2023 г.
28.09.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
29.09.2023 Финансовые активы и обязательства сектора «Домашние хозяйства»
01.07.2023
29.09.2023 Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)
01.09.2023
29.09.2023 Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)
01.09.2023
29.09.2023 Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования
01.09.2023
29.09.2023 16:00 Платежный баланс Российской Федерации. Cтандартные компоненты*
II квартал 2023 г.
29.09.2023 Операции сектора «Домашние хозяйства» с финансовыми активами и обязательствами
01.07.2023
29.09.2023 Обзор центрального банка
01.09.2023
29.09.2023 Обзор финансового сектора (по ограниченному кругу финансовых посредников)
01.07.2023
29.09.2023 Обзор финансового сектора
01.04.2023
29.09.2023 Обзор кредитных организаций
01.09.2023
29.09.2023 Обзор других финансовых организаций (по ограниченному кругу финансовых посредников)
01.07.2023
29.09.2023 Обзор других финансовых организаций
01.04.2023
29.09.2023 Обзор банковской системы (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*
01.09.2023
29.09.2023 Обзор банковской системы
01.09.2023
29.09.2023 16:00 Международная инвестиционная позиция Российской Федерации. Стандартные компоненты (по состоянию на дату)*
01.07.2023
29.09.2023 16:00 Международная инвестиционная позиция Российской Федерации. Основные агрегаты
II квартал 2023 г.
29.09.2023 Денежная масса М2 (национальное определение)
01.09.2023
29.09.2023 11:00 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
29.09.2023 Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги, включенные в сектор устойчивого развития
01.09.2023
29.09.2023 16:00 Внешний долг Российской Федерации по срокам погашения и финансовым инструментам*
01.07.2023
29.09.2023 16:00 Внешний долг Российской Федерации в национальной и иностранной валютах
01.07.2023
29.09.2023 16:00 Внешний долг Российской Федерации
01.07.2023
29.09.2023 Брутто – объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка
01.09.2023
05.10.2023 Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)
Сентябрь 2023 г.
05.10.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
06.10.2023 Финансовые активы и обязательства сектора «Домашние хозяйства» по отдельным финансовым инструментам
01.09.2023
06.10.2023 Показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам
01.09.2023
06.10.2023 Операции сектора «Домашние хозяйства» с финансовыми активами и обязательствами по отдельным финансовым инструментам
01.09.2023
06.10.2023 16:00 Международные резервы Российской Федерации (по состоянию на начало отчетной даты)
01.10.2023
06.10.2023 16:00 Международные резервные активы, по состоянию на конец периода*
01.10.2023
06.10.2023 Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»
01.09.2023
06.10.2023 11:00 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
06.10.2023 Денежная база в узком определении
01.10.2023
09.10.2023 Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)
Август 2023 г.
09.10.2023 Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в рублях, долларах США и евро
Август 2023 г.
10.10.2023 Счет текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой
II квартал 2023 г.
10.10.2023 Прямые инвестиции Российской Федерации по принципу активов/пассивов и принципу направленности
01.07.2023
10.10.2023 16:00 Оценка платежного баланса Российской Федерации
Январь-сентябрь 2023 г.
10.10.2023 16:00 Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации
Январь-сентябрь 2023 г.
10.10.2023 Основные агрегаты счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой
II квартал 2023 г.
10.10.2023 Накопленные остатки по прямым инвестициям Российской Федерации по инструментам прямых инвестиций (по принципу направленности)
01.07.2023
10.10.2023 Динамика отдельных показателей счета текущих операций с сезонной корректировкой
II квартал 2023 г.
11.10.2023 Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)
Август 2023 г.
11.10.2023 Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; субъектам малого и среднего предпринимательства)
01.09.2023
11.10.2023 Перечень организаций финансового сектора
01.10.2023
11.10.2023 Краткий комментарий «Кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
01.09.2023
11.10.2023 16:00 Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам
Сентябрь 2023 г.
12.10.2023 16:00 Оценка внешнего долга Российской Федерации
01.10.2023
12.10.2023 Основные показатели рынка акций*
Сентябрь 2023 г.
12.10.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
12.10.2023 16:00 Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса)*
Август 2023 г.
13.10.2023 Основные производные показатели динамики обменного курса рубля
Сентябрь 2023 г.
13.10.2023 Обзор центрального банка (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*
01.10.2023
13.10.2023 Краткий комментарий «Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях»
Август 2023 г.
13.10.2023 Денежная база в широком определении
01.10.2023
13.10.2023 11:00 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
16.10.2023 Расширенный показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств
01.07.2023
16.10.2023 Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО
Сентябрь 2023 г.
16.10.2023 Долговые ценные бумаги в собственности российских банков, переданные по сделкам РЕПО с Банком России
01.10.2023
16.10.2023 Валютная структура расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам по географическим зонам и валютам государств в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р
Август 2023 г.
17.10.2023 Внешняя торговля Российской Федерации услугами в структуре расширенной классификации услуг (по методологии платежного баланса)
II квартал 2023 г.
18.10.2023 Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»
Август 2023 г.
19.10.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
20.10.2023 16:00 Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования Российской Федерации*
01.10.2023
20.10.2023 11:00 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
23.10.2023 Показатели достаточности международных резервов Российской Федерации
01.07.2023
24.10.2023 Котируемые акции российских эмитентов, обращающиеся на внутреннем рынке
01.10.2023
24.10.2023 Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги с переменным купоном по видам базового показателя
01.10.2023
24.10.2023 Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги по типам процентных ставок
01.10.2023
24.10.2023 Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги
01.10.2023
25.10.2023 Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов
Сентябрь 2023 г.
26.10.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
26.10.2023 16:00 Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа
01.10.2023
27.10.2023 11:00 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
30.10.2023 Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)
01.10.2023
30.10.2023 Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)
01.10.2023
30.10.2023 Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования
01.10.2023
31.10.2023 Обзор центрального банка
01.10.2023
31.10.2023 Обзор кредитных организаций
01.10.2023
31.10.2023 Обзор банковской системы (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*
01.10.2023
31.10.2023 Обзор банковской системы
01.10.2023
31.10.2023 Денежная масса М2 (национальное определение)
01.10.2023
31.10.2023 Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги, включенные в сектор устойчивого развития
01.10.2023
31.10.2023 Брутто – объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка
01.10.2023
02.11.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
03.11.2023 11:00 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
07.11.2023 Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)
Октябрь 2023 г.
07.11.2023 Показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам
01.10.2023
07.11.2023 Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»
01.10.2023
08.11.2023 Финансовые активы и обязательства сектора «Домашние хозяйства» по отдельным финансовым инструментам
01.10.2023
08.11.2023 Операции сектора «Домашние хозяйства» с финансовыми активами и обязательствами по отдельным финансовым инструментам
01.10.2023
08.11.2023 16:00 Международные резервы Российской Федерации (по состоянию на начало отчетной даты)
01.11.2023
08.11.2023 16:00 Международные резервные активы, по состоянию на конец периода*
01.11.2023
09.11.2023 Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)
Сентябрь 2023 г.
09.11.2023 Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в рублях, долларах США и евро
Сентябрь 2023 г.
10.11.2023 Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)
Сентябрь 2023 г.
10.11.2023 Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; субъектам малого и среднего предпринимательства)
01.10.2023
10.11.2023 16:00 Оценка платежного баланса Российской Федерации
Январь-октябрь 2023 г.
10.11.2023 16:00 Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации
Январь-октябрь 2023 г.
10.11.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
10.11.2023 Краткий комментарий «Кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
01.10.2023
10.11.2023 11:00 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
10.11.2023 Денежная база в узком определении
01.11.2023
10.11.2023 16:00 Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса)*
Сентябрь 2023 г.
13.11.2023 Основные показатели рынка акций*
Октябрь 2023 г.
13.11.2023 Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в национальной и иностранной валютах
01.07.2023
13.11.2023 16:00 Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
01.10.2023
13.11.2023 16:00 Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам
Октябрь 2023 г.
14.11.2023 Основные производные показатели динамики обменного курса рубля
Октябрь 2023 г.
14.11.2023 Обзор центрального банка (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*
01.11.2023
14.11.2023 Краткосрочный внешний долг Российской Федерации по остаточному сроку до погашения
01.07.2023
14.11.2023 Краткий комментарий «Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях»
Сентябрь 2023 г.
14.11.2023 Долговые ценные бумаги в собственности российских банков, переданные по сделкам РЕПО с Банком России
01.11.2023
14.11.2023 Денежная база в широком определении
01.11.2023
15.11.2023 Валютная структура расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам по географическим зонам и валютам государств в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р
Сентябрь 2023 г.
16.11.2023 Сведения о досрочном погашении и рефинансировании ипотечных жилищных кредитов
III квартал 2023 г.
16.11.2023 Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО
Октябрь 2023 г.
16.11.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
17.11.2023 Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»
Сентябрь 2023 г.
17.11.2023 11:00 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
20.11.2023 16:00 Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования Российской Федерации*
01.11.2023
21.11.2023 Котируемые акции российских эмитентов, обращающиеся на внутреннем рынке
01.11.2023
21.11.2023 Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги с переменным купоном по видам базового показателя
01.11.2023
21.11.2023 Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги по типам процентных ставок
01.11.2023
21.11.2023 Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги
01.11.2023
23.11.2023 Основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов
III квартал 2023 г.
23.11.2023 Основные показатели деятельности акционерных инвестиционных фондов
III квартал 2023 г.
23.11.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
24.11.2023 Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов
Октябрь 2023 г.
24.11.2023 16:00 Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа
01.11.2023
24.11.2023 11:00 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
30.11.2023 Финансовые счета и балансы финансовых активов и обязательств системы национальных счетов Российской Федерации
01.07.2023
30.11.2023 Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)
01.11.2023
30.11.2023 Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)
01.11.2023
30.11.2023 Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования
01.11.2023
30.11.2023 Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию
III квартал 2023 г.
30.11.2023 Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
III квартал 2023 г.
30.11.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
30.11.2023 Обзор центрального банка
01.11.2023
30.11.2023 Обзор кредитных организаций
01.11.2023
30.11.2023 Обзор банковской системы (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*
01.11.2023
30.11.2023 Обзор банковской системы
01.11.2023
30.11.2023 Денежная масса М2 (национальное определение)
01.11.2023
30.11.2023 Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги, включенные в сектор устойчивого развития
01.11.2023
30.11.2023 Брутто – объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка
01.11.2023

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