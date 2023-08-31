Финансовые новости: Календарь публикации на сентябрь 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

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04.09.2023 — Динамические ряды основных показателей деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

II квартал 2023 г.

07.09.2023 — Сведения об основных показателях деятельности страховщика

Январь-июнь 2023 г.

08.09.2023 — Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в рублях, долларах США и евро

Июль 2023 г.

11.09.2023 16:00 Оценка платежного баланса Российской Федерации

Январь-август 2023 г.

11.09.2023 16:00 Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации

Январь-август 2023 г.

11.09.2023 — Основные показатели рынка акций*

Август 2023 г.

12.09.2023 — Основные производные показатели динамики обменного курса рубля

Август 2023 г.

13.09.2023 16:00 Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам

Август 2023 г.

14.09.2023 — Основные показатели деятельности жилищных накопительных кооперативов

II квартал 2023 г.

15.09.2023 — Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО

Август 2023 г.

25.09.2023 — Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов

Август 2023 г.

29.09.2023 16:00 Платежный баланс Российской Федерации. Cтандартные компоненты*

II квартал 2023 г.

29.09.2023 16:00 Международная инвестиционная позиция Российской Федерации. Основные агрегаты

II квартал 2023 г.

09.10.2023 — Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в рублях, долларах США и евро

Август 2023 г.

10.10.2023 — Счет текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой

II квартал 2023 г.

10.10.2023 16:00 Оценка платежного баланса Российской Федерации

Январь-сентябрь 2023 г.

10.10.2023 16:00 Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации

Январь-сентябрь 2023 г.

10.10.2023 — Основные агрегаты счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой

II квартал 2023 г.

10.10.2023 — Динамика отдельных показателей счета текущих операций с сезонной корректировкой

II квартал 2023 г.

11.10.2023 16:00 Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам

Сентябрь 2023 г.

12.10.2023 — Основные показатели рынка акций*

Сентябрь 2023 г.

13.10.2023 — Основные производные показатели динамики обменного курса рубля

Сентябрь 2023 г.

16.10.2023 — Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО

Сентябрь 2023 г.

17.10.2023 — Внешняя торговля Российской Федерации услугами в структуре расширенной классификации услуг (по методологии платежного баланса)

II квартал 2023 г.

25.10.2023 — Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов

Сентябрь 2023 г.

09.11.2023 — Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в рублях, долларах США и евро

Сентябрь 2023 г.

10.11.2023 16:00 Оценка платежного баланса Российской Федерации

Январь-октябрь 2023 г.

10.11.2023 16:00 Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации

Январь-октябрь 2023 г.

13.11.2023 — Основные показатели рынка акций*

Октябрь 2023 г.

13.11.2023 16:00 Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам

Октябрь 2023 г.

14.11.2023 — Основные производные показатели динамики обменного курса рубля

Октябрь 2023 г.

16.11.2023 — Сведения о досрочном погашении и рефинансировании ипотечных жилищных кредитов

III квартал 2023 г.

16.11.2023 — Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО

Октябрь 2023 г.

23.11.2023 — Основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов

III квартал 2023 г.

23.11.2023 — Основные показатели деятельности акционерных инвестиционных фондов

III квартал 2023 г.

24.11.2023 — Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов

Октябрь 2023 г.

30.11.2023 — Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию

III квартал 2023 г.