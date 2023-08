Пресс-конференция ректора Московского университета в ТАСС

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

30 августа президент Российского Союза ректоров, ректор Московского университета академик В.А. Садовничий принял участие в пресс-конференции, посвященной очередному выпуску Московского международного образовательного рейтинга «Три миссии университета» (MosIUR), а также подготовке МГУ к новому учебному году.

Предваряя оглашение итогов свежего выпуска рейтинга «Три миссии университета», В.А. Садовничий напомнил о предыстории создания и становления этого уникального механизма оценки позиций членов международного университетского сообщества. «По поручению Президента Российской Федерации создана уникальная система международных рейтингов университетов, она уже самостоятельно стоит на ногах. У нас есть полное признание нашей объективности. Мы абсолютно исключаем субъективные показатели, отзывы, а опираемся только на официальные отчеты, на статистику сетей, на веб-сайты, на открытую информацию и считаем, что наш рейтинг наиболее объективен», − сказал президент РСР.

«Наш рейтинг состоялся. Это крупный проект. Он одобрен международным экспертным сообществом. Решающим моментом становления рейтинга стало вхождение в Экспертный совет рейтинга 25 известных экспертов из 16 стран, представляющих самые известные университеты мира и их ассоциации. Надо сказать, что они признали и поддержали наш рейтинг. Ни один международный форум под эгидой Российского Союза ректоров также не обходится без обсуждения возможностей совместной работы на платформе “Трех миссий университета”», − подчеркнул В.А. Садовничий.

Представляя результаты нового выпуска, ректор выразил удовлетворение, что среди 2000 университетов из 112 стран мира МГУ занял 17 место, поднявшись на одну строчку по сравнению с прошлым годом. Российские университеты занимают третье место по количеству вузов-участников рейтинга. «И в первую сотню, и в первые 200 университетов уже входит много российских университетов. Это коренным образом отличает наш рейтинг от зарубежных», − отметил Виктор Антонович − Важно, что на Россию приходится 186 тысяч иностранных студентов – 5% от глобального рынка образовательных услуг высшей школы. Больше только в Великобритании, США и Германии. Это наша сильная сторона, наше достижение.»

Он провел анализ и слабых сторон российского высшего образования. Это и недофинансированность, и ухудшение показателей соотношения количества обучающихся и профессорско-преподавательского состава, слабое позиционирование вузов в социальных сетях, недостаточная активность во взаимодействии с экспертным сообществом и лидерами общественного мнения.

«Благодаря рейтингу “Три миссии” мы поставили оценку деятельности высшей школы на объективную основу. Мы говорим, что в текущей ситуации наши университеты в данной ситуации делают все, что могут. Теперь наша задача – помогать нашим университетам со стороны общества, страны», − сказал в заключении своей презентации президент РСР.

Об особенностях рейтинга «Три миссии университета» в ходе пресс-конференции также рассказали генеральный директор Ассоциации составителей рейтингов Д.Э. Гришанков и вице-президент Российской академии образования М.Н. Стриханов.

Во второй части пресс-конференции В.А. Садовничий рассказал о том, с какими результатами и планами ведущий университет страны подошел к новому учебному году, а также ответил на вопросы журналистов.

Ректор МГУ коротко проинформировал общественность о выпуске и приеме, делах и планах крупнейшего научно-образовательного комплекса России. «Московский университет – это явление. Это 100 тысяч студентов и преподавателей, почти тысяча зданий кампуса. Ежегодно мы выпускаем и принимаем около 10 тысяч студентов», − напомнил ректор представителям медиа и экспертам, собравшимся в зале и участвующих в пресс-конференции в формате дистанционно.

«У нас хороший конкурс – 11,46 человек на место. Всего поступило 44 572 заявлений: на 4 тысячи больше, чем год назад. Мы проводим собственные экзамены – дополнительные вступительные испытания. Для их проведения были задействованы 1500 экзаменаторов, 1000 прокторов, 30 технических специалистов. Такое под силу только крупнейшему университету», − сказал В.А. Садовничий.

По его словам, на бакалавриат и специалитет принято 4080 человек, из них 442 – без экзаменов, в том числе 7 призеров и победителей международных научных олимпиад. 53% первокурсников представляют Москву и Московскую область, остальные – из других регионов страны.

«В этом году мы открываем филиал в Грозном. Построен прекрасный кампус. Мы уже провели прием. Это 50 студентов из разных республик Северного Кавказа, других регионов, даже из Москвы. 1 сентября там начнутся занятия», − рассказал ректор МГУ.

Как отметил В.А. Садовничий, Московский университет активно работает в формате международных научных центров мирового уровня. Это Московский центр фундаментальной и прикладной математики и центр «Сверхзвук», создающий пассажирский самолет нового типа. В обоих из них МГУ выступает как соучредитель и участник мощных научных консорциумов. Не менее серьезны и проекты «Мозг и информация: от естественного интеллекта – к искусственному», работа в рамках грантов Федеральных научно-технологических программ, гранта Фонда Национальной технологической инициативы «Технологии снижения антропогенного воздействия», КНТП «Новые композиционные материалы».

Как отметил Виктор Антонович, несколько лет назад МГУ включил в систему обучения свои междисциплинарные научно-образовательные школы. Всего их семь, в них работает 2000 молодых ученых, они интегрируют интеллектуальный потенциал сразу нескольких факультетов. «Это удачный проект, он у нас активно работает. Его мы финансируем за счет средств Программы развития Московского университета», − добавил ректор.

Особое внимание В.А. Садовничий обратил на усилия МГУ по развития инфраструктуры супервычислителей в нашей стране. «До последнего времени за счет нашего 5-петафлопсного суперкомпьютера “Ломоносов-2” мы были одни из лидеров в этой сфере, но потом сильно отстали. 1 сентября мы запускам новый супервычислитель с мощностью 400 петафлопс. Это серьезный рывок вперед», − отметил ректор.

В.А. Садовничий также подробно остановился на усилиях МГУ по развитию фундаментальной инженерии – углубленной и междисциплинарной подготовки специалистов сразу в нескольких прикладных технических областях. Эта тема обсуждалась на встрече ректора с председателем Правительства России М.В. Мишустиным в начале августа. Также активно идет развитие научно-технологической долины – ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы». Построено уже два корпуса, получено 5200 заявок от компаний. Резидентами Долины стали 127 компаний с численностью сотрудников более 2 тысяч человек, их выручка за 2022 год – более 11 миллиардов рублей.

В.А. Садовничий также осветил вопросы подготовки к 270-летию Московского университета, которое будет отмечаться в январе 2025 года. В планах – издательская программа с 270 наименований книг лучших ученых МГУ, инфраструктурное развитие, крупные научные форумы, международные конференции с участием ректоров ведущих университетов других стран. Будет активно работать созданный месяц назад Информационный центр. Его возглавила декан журфака Е.Л. Вартанова.

Ректор также напомнил о еще одном юбилее. 1 сентября 2023 года исполняется ровно 70 лет с момента открытия Главного здания МГУ на Воробьевых горах – символа образования во всем мире. «Это грандиозное явление. Семь десятилетий назад двери нашей знаменитой высотки открыл ректор академик Иван Георгиевич Петровский. На пустом месте ее строила вся страна, люди старались возвести выдающееся здание. И у них это действительно получилось», − подчеркнул В.А. Садовничий.

Ректор пригласил всех участников пресс-конференции в МГУ на День знаний, В программе большого и разноформатного студенческого действа на Воробьевых горах − традиционная Актовая лекция ректора, церемония посвящения в студенты, «Ярмарка знаний» у памятника М.В. Ломоносову, спортивный праздник и вечер в Культурном центре Московского университета.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI