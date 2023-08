Полпред Президента в СФО Анатолий Серышев побывал на стройке кампуса мирового уровня НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

21 августа Полпред Президента в СФО Анатолий Серышев провел совещание с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, где представители власти обсудили приоритеты в сфере строительства. В том числе речь заходила о кампусе НГУ как одном из значимых строительных проектов для развития региона. Спустя несколько дней (30 августа) Полномочный представитель посетил стройплощадку кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета, строящегося в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты». О ходе строительства объектов первой и второй очереди, планах по их поэтапному введению в эксплуатацию и предстоящем озеленении территории возле новых зданий полпреду рассказали проректор НГУ по общим вопросам Сергей Малиновский и директор СУНЦ НГУ Людмила Некрасова.

Визит начался с посещения будущего учебного корпуса физматшколы, а также досугового центра, который соединен с первым зданием подземным переходом. Здесь полпреду рассказали о трансформируемом актовом зале, спортзале и планетарии. Например, в актовом зале строителям удалось создать объемное открытое пространство без дополнительных колонн. Здесь можно будет проводить как крупные мероприятия, так и достаточно камерные концерты.

— Идея строительства досугового центра возникла не сразу. Но мы сошлись во мнении, что несмотря на большую учебную нагрузку, у учеников физматшколы должны быть возможности заниматься творчеством, спортом. Кроме того, с введением в эксплуатацию досугового центра в Академгородке появится еще один концертный зал, в котором мы сможем проводить открытые мероприятия для широкой аудитории. Например, мы бы хотели все лекции, которые проходят у нас в рамках Дней науки, – а к нам светила науки приезжают – сделать открытыми для жителей Академгородка, для школьников. Вовлечь людей в науку – это тоже для нас важно, — поделилась планами Людмила Некрасова.

Анатолию Серышеву также рассказали о том, что в одной из стен новых корпусов есть кирпичи, заложенные самими физматшкольниками.

Следующей точкой на пути полпреда стал еще один объект строящихся зданий первой очереди строительства – корпус нового общежития для студентов НГУ. Помимо будущей жилой комнаты, Анатолий Серышев посетил помещение для досуга студентов. Такая отдельная кухня-гостиная предусмотрена для каждых восьми жилых ячеек на этаже. Здесь студенты смогут собираться для общения, бытовых дел, учебы. Полпред отметил отличные бытовые условия, в которых будут жить студенты.

Особое внимание Анатолий Серышев обратил на предстоящее благоустройство территории возле строящихся зданий. Он подчеркнул важность заблаговременного создания грамотно продуманной ландшафтной среды. Работы по благоустройству территории уже начались, но масштабно они будут проходить на завершающей стадии строительства, весной 2024 года.

Одна из важных тем, затронутых Анатолием Серышевым, – это готовность коммуникаций в будущих зданиях к климатическим особенностям региона, в том числе к сильным холодам. Представители Технического заказчика озвучили, что все коммуникации прошли неоднократные проверки. Так, например, во всех зданиях первой очереди есть система подогрева воды. Таким образом, даже в периоды планового или аварийного отключения горячей воды здесь она будет.

После посещения первой строительной площадки полпред Президента в СФО побывал на строительстве второй очереди, которая включает корпус поточных аудиторий, научные и лабораторные корпуса. О ходе строительства ему рассказал Сергей Малиновский. Здесь до конца года планируется завершить строительную часть работ и приступить к внутренним работам на корпусе поточных аудиторий. На двух других объектах – научно-исследовательском корпусе и учебно-научном центре Института медицины и психологии – к 2024 году строители надеются завершить строительную часть.

Ввод в эксплуатацию объектов второй очереди пройдет поэтапно: корпус поточных аудиторий – 2024 год, научно-исследовательский центр и учебно-научный центр ИМПЗ НГУ – 2025 год. Анатолий Серышев подчеркнул, что установленные сроки строительства социально значимых объектов необходимо соблюсти.

Напомним, что актуальные новости о будущем кампусе публикуются на сайте в разделе «Строительство кампуса мирового уровня».

