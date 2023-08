Политех в международном рейтинге «Три миссии университета»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

30 августа опубликованы результаты седьмого выпуска Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета». Политех сохранил высокие позиции: как и в прошлом году, университет занял 15-17 место среди российских вузов и вошёл в интервальную группу 351-400 в мировом списке.

Каждый год число университетов, включаемых в мировой рейтинг, возрастает — в текущем году было учтено 2000 вузов из 112 стран. Несмотря на возросшую конкуренцию, Политех вошел в топ-20 рейтинга среди 154 российских вузов.

Политех — большой вуз, в котором более шести тысяч сотрудников и свыше тридцати тысяч студентов всех форм обучения. Конечно, мы хорошо заметны на ландшафте высшего образования и науки, и, что важно, открыты, готовы рассказывать о себе, делиться экспертизой, давать уникальные знания, в том числе бесплатно. Благодаря этому мы вошли в мировой топ-200 по критерию “Университет и общество” , — отмечает ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.

Уникальность MosIUR в том, что он оценивает не только качество образования и науки, но и миссию университета по взаимодействию с обществом и влиянию на него. В программе развития Политеха научные команды реализуют проекты, влияющие на благополучие человека. Так, ведётся работа над биосовместимым электродом, который поможет в ускорении процессов заживления раневых поверхностей, а созданная платформа для кресел-колясок упростит передвижение на пляжах и экотропах для людей с ОВЗ. Конечно, благодаря таким знаковым проектам о нашем вузе больше узнают эксперты и широкая общественность , — комментирует начальник Управления стратегического планирования и программ развития СПбПУ Мария Врублевская.

Для составления Московского международного рейтинга используются только объективные критерии, которые опираются на официальные данные, включая публичные отчёты университетов, а также на данные авторитетных международных провайдеров информации.

Блок «Образование» оценивает конкурентоспособность студентов, привлекательность вуза для иностранных учащихся, а также финансовое и кадровое обеспечение образовательного процесса. Блок «Наука» оценивает научные достижения университета и качество научных публикаций. Третий блок «Университет и общество» оценивает вклад вуза в онлайн-образование, активность в интернете и социальных сетях.

