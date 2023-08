Первое место по автомногоборью – у Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Клуб спортивно-технического творчества Политеха «Экстрим» продолжает радовать победами. Наши спортсмены участвовали в VI этапе Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга по автомногоборью и завершили их первым командным местом.

На этот раз политехники не только проявили себя в качестве непосредственных участников гонок, но и предоставили инвентарь и помогли с установкой трассы. Автомобильные соревнования проводились на территории спортивного комплекса «Петровский», что внесло свои особенности. На парковке комплекса невозможно разместить скоростную трассу, поэтому данный этап остаётся в календаре городских состязаний одним из последних бастионов классического многоборья с техничными узкими змейками, тесными парковками и другими испытаниями на точность вождения.

От гонщиков не требовалось демонстрировать большие скорости или оснащать машину специальными покрышками. Важно было показать чёткость и отработанность каждого движения.

В этом испытании команда СПбПУ одержала уверенную победу. Успех политехников ковался усилиями признанного мастера Александра Шуляева, который занял первое место в зачёте «Чемпионат», а также молодых дарований — студентов Института среднего профессионального образования Ильи Шитика и Виктора Сорокина, взявших «серебро» и «бронзу» в Первенстве. Весомый вклад в победу внесли хорошо знакомый по выступлениям за «Экстрим» Павел Алексеев и студент 4 курса Института энергетики СПбПУ Михаил Красовицкий.

Несмотря на невысокие скорости, “Классика” — трудная трасса автомногоборья. Можно легко запутаться, потерять время в любом месте. Но наша команда вновь показала высокий класс даже в таких условиях , — поделился Михаил.

