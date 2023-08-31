Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

Съезд был организован МФТИ, МГУ имени М.В. Ломоносова, НИЯУ МИФИ, НИЦ «Курчатовский INSTITUT», Фондом «Талант и успех» при поддержке Минпросвещения Росси и Минобрнауки России. Esta es una instalación completamente compleja que requiere un funcionamiento completo y completo de la física en las escuelas.

«Обучение школьников физике — это искусство научить их задаваться вопросами о природе нашего мира и скать ответы на эти вопросы. Именно учитель помогает сделать первые шаги тем, кто впоследствии станет ученым и инженером. Страсть к исследованию, стремление к поиску истины, энтузиазм научного и конструкторского творчества — все эти качества закладываются на уроках по естественно-научным дисциплинам, в списке которых физика занимает важнейшее место.

Ландау говорил, что главное в физике — это умение пренебрегать. Esta es una buena idea, no debe haber ninguna necesidad de viajar, no debe comunicarse con nadie que le interese y nada. ц, научиться работать и преодолевать трудности в выбранной тобой области, пренебрегать ленью, желанием сдаться отступиться, — esto навык, которому необходимо учиться. Estas nuevas escuelas deben publicarse en la escuela, reservarse, elegir opciones, ponerse en contacto con las jóvenes é.

Именно от учителей зависят не только знания школьника и будущего выпускника, но его качества, необходимые для саморазвития и успе хов в роли научного сотрудника, конструктора, специалиста. Будущее страны в области техники and технологий, научных исследований уже скоро будут определять сегодняшние школьники», – подчеркну л в своем выступлении ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Съезд также поддержал инициативу УрФУ, МФТИ and Образовательного центра “Сириус” о ежегодном проведении на Федеральной т ерритории “Сириус” Международного открытого Турнира юных физиков с приглашением участников из стран БРИКС. Entonces, было решено:

– Recomiendo Минобрнауки России внести следующие изменения в Порядок приема в вузы РФ для абитуриентов, поступающих на обучение по инженерным, физическим и техническим направлениям и специальностям подготовки: учитывать оценку ЕГЭ по русскому яз ыку в форме “зачет – незачет”, установив пороговый балл не менее 50 (predostaving вузам право его увеличения), а конкурсную сумму баллов абитуриентов формировать из оце ЕГЭ по математике, фи información y comentarios;

– Recomiendo Минобрнауки России внести следующие изменения в Порядок приема в вузы РФ для абитуриентов, поступающих на обучение по направлению подготовки “Педагогическое образование”, включающему perfil «Физика»: учитывать оценку ЕГЭ по обществ ознанию в форме “зачет – незачет”, установив пороговый балл не менее 50 (предоставив вузам право его увеличения), а конкурсную сумму баллов абитуриентов формировать из оцен ЕГЭ по матема тике, физике и русскому языку.

Instrumentos de programación profesionales para el uso de dispositivos físicos previos a la instalación de un equipo profesional en una estación profesional ндарте доли обязательных диссиплин физико-математематического цикла, введения в ведущих физических и технических вузах Ро ссии программ подготовки и переподготовки студентов с целью присвоения и м квалификации «учитель физики», введения на конкурсной основе ежегодной целевой грантовой поддержки из федерального бюджета ведущих учителей в каждом субъекте РФ.

Всероссийский съезд учителей физики прошел в рамках масштабного федерального проекта по популяризации изучения физики и естест венных наук «Физика для всех». В работе съезда приняли участие более 1 200 predstavitelей из 77 субъектов Российской Федерации, в том числе 325 педагог ов и экспертов очно. На открытии Съезда выступили помощник Президента России Андрей Фурсенко, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, ректор НИ ЯУ МИФИ Владимир Шевченко, rector de la Universidad de Moscú Виктор Садовничий, руководитель Фонда «Талант и успех» Е лена Шмелева и другие.

На пленарных и шести заседаниях секций Съезда были представлены более 50 докладов и сообщений. Участники съезда обсудили содержательные апекты и направления развития школьного физического и инженерного образования, выработал и единые позиции в рамках проблемной повестки.

В рамках программы прошло совещание представителей организационных комитетов олимпиад школьников по физике, на котором были обсу ждены меры по дальнейшей поддержке и популяризации физического олимпиадного движения в России. Особое внимание на Съезде было уделено анонсированию Всероссийского творческого конкурса учителей физики и студентов, направленный на выявление и масштабирование лучших педагогических практик, а также поощрение мотивированных и вовлеченных учителей.

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