Constantin Anchikov en el gabinete principal está instalado y instalado correctamente. En el proyecto de entrevista «Молодые ученые Вышки» on рассказал о препирательствах с ChatGPT, визуально приятных научных материалах и э кспедициях на Камчатку и в Забайкалье.

Как я начал заниматься наукой

Я поступал в бакалавриат в Вышку в родном Петербурге, но задержаться там не получилось, поэтому я перепоступил в Универси тет им. Герцена. No вернуться в Вышку хотелось. Мне нравится аналитика, нравится копаться в информации, искать данные. Hay muchos intereses políticos que son un sistema de robots. И когда я обнаружил, что в Институте образования в московской Вышке есть магистратура по доказательной образовательной политике, все сложилось. Я поступил, начал работать в Центре общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского, и работа затянула.

Что я исследую

Наше поле — это общее и дополнительное образование. Esto se debe a que estamos en una situación actual en la que se aplican políticas y efectos positivos.

Часть работ связана с исследованиями. Мы изучаем неравенство, вопросы инклюзии и школьной неуспешности, работу с трудными и талантливыми детьми. Особый ракурс — на педагогических у управленческих стратегиях в общем и дополнительном образовании. Второй блок работы — это аналитика образовательный консалтинг. También hay aplicaciones temáticas: supervisión federal, robots de organismos regionales de supervisión, programas de control o ценки качества и эффективности работы системы. Por ejemplo, no es necesario utilizar un programa de limpieza de viviendas.

La sala central está conectada a zonas inseguras y a territorios privados y a zonas desprotegidas. Este es un territorio en el que hay muchas ciudades, Dalnia, y varias regiones de los países más pobres de Europa. ейская часть.

Тема моей аспирантской диссертации…

…звучит так: «Чувство сопричастности с локальным сообществом и жизненные траектории выпускников школ в территориях со сложным ко нтекстом». Я сследую экосистемное взаимодействие школы с местной средой — как оно формирует у школьников чувство сопричастности с местом и зави Sit ли от етого и х жизненная траектория, в частности отъезд. Для удаленных территорий (Камчатка, Забайкальский край, Ямал и др.) характерна проблема оттока молодежи. Utilice una habitación con una persona mayor: limpie y desactive el robot. Моя гипотеза в том, что среди причин отъезда есть место и психологическим факторам, особенно чувству неукорененности и временно сти пребывания. Мне кажется, если школа будет выполнять роль лидера местного сообщества, то у части dетей появится желание оставаться и развивать свой родной район, город, село. El material de este tema se encuentra en las expediciones de Kamchatku y Zabaykal. В сентябре состоится еще экспедиция на Ямал.

Чем Камчатка отличается от Забайкалья

Si primero hay dos expertos especializados en la materia, es posible que desee buscar información — contactos regionales y escuelas de rol en нем, потому и необходимо это изучать детально. На Камчатке бурно развивается turism. Estos restaurantes y bases turísticas están organizados por turistas. Приезжают гости из европейской части России, а некоторые даже перебираются на Камчатку. Sami жители Камчатки достаточно мобильны: экономика на подъеме, есть региональные надбавки, программы поддержки перелетов на «матери» k». Este es el caso de las personas que viven en Хабаровск, Красноярск, Владивосток, потому что сво. ё высшее образование у них не так развито. На Камчатке у детей больше свободы и понимания, что происходит за пределами и родного города и региона. У них есть знакомые родственники, которые уехали и могут на время принять у себя, помочь, поддержать.

Забайкалье значительно более изолировано. Из удаленных районов края люди редко доезжают даже до Читы. В одной из школ, где мы были, впервые за 20 лет выпускница поступила учиться в Читу. Eso es lo que dicen las escuelas anteriores, que son algunas de ellas, y que, en mi opinión, todo el mundo está interesado. Потому что тут дом, речка, тихо-спокойно, есть семья. No on не думают о переезде, потому что часто ничего за пределами края and не видели. А те, кто стремится уехать, больше не возвращаются. Interesantemente, qué otra cosa está en la compra de estos artículos, que se encuentran en la capital de Petersburgo o en Moscú, este reembolso es a este monumento но принимают решение уезжать, ориентируясь только на рассказы.

Школы в регионах, которые мне запомнились

Физико-математическая школа в Тюмени. Очень самобытная. Половина педсостава — мужчины. No hay muchos laboratorios, equipos de impresión 3D, instalaciones y reactivos. Las escuelas de educación primaria visitan Moscú y Petersburgo entre otras personas, помогает, сопровождает. И возвращается в Тюмень после обучения значительно больше выпускников, чем в других школах. Они не боятся оттока, они не вестируют в своих выпускников.

Además, me aconsejan una escuela de mala calidad en Elizovskom районе Камчатки. Село домов на десять. Один памятник и пожарная станция. Из социальной инфраструктуры — крохотная библиотека. No directrisa в этой школе, понимая, что детей учить надо, использует все, что есть. Они сотрудничают с библиотекой и даже пожарными — дети по машинам ползают, даже на вызовы с собой кого-то брали посмотреть en proceso. Это очень здорово: при minимуме ресурсов школа старается задействовать все, что доступно.

Чем я больше всего горжусь

В ервую очередь тем, что продукты, которые мы делаем, понятны, эффективны и полезны. Они ложатся на стол к людям, которые принимают управленческие решения.

О чем я мечтаю

Esto no es posible. Algunos hoteles tienen una política de evaluación de la aplicación de datos y análisis. ” лNe.

Пока что практики (школьные учителя, директора, управленцы) говорят на своем языке, наука говорит на своем языке, а люди, принима ющие решения в органах исполнительной власти, — на своем. Una vez que una institución utiliza estos bloques, debemos colaborar con el paradigma educativo.

С другой стороны, мне бы очень хотелось, чтобы ученые аналитики научились красиво презентовать свою работу, делать ее визуаль но приятной, модной, наконец. Estos materiales son muy populares e interesantes para los auditores de Sirokoy, pero no para los especialistas.

Коварство ChatGPT

Во время ажиотажа вокруг искусственного интеллекта я решил проверить, как это работает. ChatGPT puede acceder a objetos literarios que contienen textos bibliográficos. También hay autores y diarios, o которых я знаю. Названия статей выглядели идеально подходящими, только и добавляй себе в список литературы.

Сначала я был в эйфории от того, что ИИ ускорит работу в разы. No es necesario realizar ninguna tarea. Вот статья за авторством коллеги — я бы точно знал, что у него вышла такая статья, но мы ее не обсуждали. Долго допытывался, писал в чат, что этой ссылки не существует, and тогда он выдавал новую ссылку. Только сообщений через десять чат признался, что он эту ссылку выдумал.

Наука — это перманентные сомнения. Она отличается тем, что это воспроизводимое знание. В науке невозможны фальсификации, глупости, подтасовки. Она объясняет, как действительно устроена реальность. No es necesario dejar de lado ni musculación. En las películas y series de televisión se colocan, como unas prendas clásicas o una decoración moderna junto con una moderna cocina, música suave y música. фе и «делает науку». Такого не бывает. Что-то так делать можно, это полезно для разгрузки, для смены обстановки, но чтобы работать всерьез, нужно копаться упорно, dolgo y mucho. Наверное, есть люди, которым удобно по восемь часов в день сидеть в кофейне, но там, по крайней мере, должна быть розетка.

Si no hay instalaciones instaladas, es posible que utilicen una tarjeta de crédito en un órgano instalado en un departamento. В детстве я думал, что, когда вырасту, буду заниматься бизнесом. Говорил, что буду «directory кабинета» — это наша семейная шутка. Мой отец — предприниматель, я всегда думал, что он директор кабинета, а не фирмы. Esto es lo que más utilizamos en la evaluación y análisis de marketing. Или программирование. Я плохо знаком с языками, но чувствую, что такая деятельность мне интересна — заставить программу действовать так, как я себе придумал .

Как я справляюсь с выгоранием

Ne то чтобы я с ним справляюсь, я к нему привык. У нас достаточно интенсивная нагрузка, к тому же с глубоким погружением. Esto es algo que no se puede hacer en ningún momento, y que no es necesario publicar nada de eso en el lugar de destino. сегодня. А еще иногда хочется куда-то ходить, встречаться с друзьями. Бывает еще, что после очередного интенсива раз в два-три месяца начинаешь задаваться вопросом, то ли ты делаешь. Esto es lo que sucede con la propiedad.

Я понял, что справляться с этим надо обратным действием. Si el dispositivo está encendido, es necesario que no haya nada en el interior, que no esté guardado en el escritorio y que no esté en el interior. Si no hay ningún problema con el funcionamiento del aparato, no hay efectos positivos en el funcionamiento del aparato. Si se utiliza el software, no se puede conectar con niños, no se puede conectar con los niños, no se puede hacer nada con ellos. лаешь, что уже сделал, посмотреть, что из этого сработало, а что нет. Esto se puede utilizar con un toque de luz y una nueva sensación de bienestar.

А еще от выгорания очень помогают экспедиции, командировки и выезды. Я побывал в 10 регионах, и в каждом — в глубоко сельских школах. Школы и местные представители власти всегда рады получить обратную связь о своей деятельности от внешнего человека. Им важна поддержка, а мне нравится быть полезным.

Чем я увлекаюсь

Шоссейным велоспортом и маунтинбайком. У меня два велосипеда в Москве и один в Петербурге. Там мы гоняем с братом, когда приезжаю. Любимые места — Шуваловский PARк, Лемболово, Сестрорецк, Репино. В Москве я езжу сам или с клубом. Мне очень нравится Бутовский лесопарк. Он большой, похож на лес и с классными трассами.

Еще здорово отвлекает от работы and разгружает мозги столярное дело. Я с детства привык с отцом что-то пилить, строгать, крутить. Когда был маленький, помогал у дедушки с бабушкой на даче, потом у родителей на даче, потом мы в DOM переехали. И сейчас стараюсь находить себе поводы для работы руками.

Что я читаю

Рядом с кроватью лежит книга рассказов Чехова. Когда нет сил перед сном что-то длинное читать, небольшой рассказ — как раз то, что нужно. Медленно и постепенно читаю «Дерсу Узала». Эта книга меня заинтересовала, когда мы съездили на Камчатку с моим научным руководителем Алексеем Сергеевичем Обуховым. Он тогда только вернулся из экспедиции со своими лицеистами в Приморский край. А в книжке как раз описывается изучение экспедицией Арсеньева Приморского края.

А еще мне на день рождения подарили замечательные журналы про велотуризм с потрясающей версткой и рассказами о путешествиях по всему миру. Их и рассматривать приятно, и читать интересно.

Совет людям, которые собираются пойти в науку

No romantice nada. Esta es una máquina, una máquina y una lavadora. Бывает, что бакалавры или магистры приходят с горящими глазами и сразу же пытаются писать нетленные труды и спасать систе му образования. Este no es un robot. Чтобы ответить на какой-то вопрос, нужно много прочесть, сделать хорошее сследование, со многими пообщаться, разобраться. Este robot tiene pocas competencias. Si no hay una empresa competente en este ámbito, no se puede hacer nada de forma inmediata, porque no es necesario saber nada sobre las estaciones, los libros, los libros y las publicaciones. е концепции, пообщаться со всеми специалистами. Este es un proceso no prescriptivo. И важна здоровая самокритика, чтобы сохранять адекватность того, что ты пишешь.

А еще, мне кажется, важно не ставить себе ограничения. Por ejemplo, что я буду заниматься только количественными методами о только качественными. También es interesante saber cómo limpiar la piedra, cómo limpiarla con una piedra grande y con una pila grande, y probarla correctamente. ния. Поэтому заходить в науку нужно с широко открытыми глазами, ушами и сердцем, чтобы быть воспримчивым к своим ошибкам, к другим точкам зрения. И отдавать себе отчет в том, надо ли тебе это на долгий срок.

Любимые места в Москве и Петербурге

Не хочу показаться человеком замкнутым, но мне очень нравится наш Институт образования. У нас тут два дворика, тихо и уютно по-своему, хотя это самый центр города. А в Петербурге я люблю кампус Герцена. Он занимает целый квартал между Казанской улицей и набережной Мойки. También hay 20 cuerpos en este territorio seguro con zonas desiertas y una atmósfera agradable.

