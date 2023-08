Курсы Физтеха стали доступны на новой образовательной платформе «Академика»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

В России запустилась новая EdTech-платформа «Академика» для обучения на программах от ведущих вузов и индустриальных партнеров. Ее задача — способствовать развитию онлайн-образования в стране с ориентиром на лучшие практики и подходы мировых лидеров IT-отрасли. Пользователям уже открыт доступ к более чем 200 различным образовательным программам российских вузов: НИУ ВШЭ, МГИМО, МФТИ, РУДН, НГУ, ТГУ, НИТУ МИСИС и других.

Платформа разработана Skillbox (входит в VK). Общая сумма инвестиций в создание образовательной онлайн-платформы превысила 140 миллионов рублей. Меморандум о сотрудничестве между VK, Skillbox и ведущими вузами страны и намерение запустить образовательную платформу с онлайн-курсами было озвучено в июне прошлого года на ПМЭФ.

«Академика» — это EdTech-платформа для обучения на образовательных программах от ведущих вузов и других учебных заведений страны и индустриальных партнеров. Функциональность платформы позволяет вендорам полностью управлять контентом: в личном кабинете они могут создавать собственные курсы, загружать к ним задания разных форматов и отслеживать прогресс пользователей. Для студентов все курсы агрегированы в удобном интерфейсе, при выборе конкретного курса они проходят обучающие материалы, а также выполняют задания.

Потенциальные слушатели образовательных программ — пользователи в возрасте от 18 лет и старше, которые предпочитают онлайн-обучение и хотят развиваться и получать новые компетенции за короткий промежуток времени. При этом для них имеет значение, кто является автором курса, какая именно компания или вуз стоят за его созданием.

На старте партнерами проекта стали более 15 высших учебных заведений, включая НИУ ВШЭ, МГИМО, МФТИ, РУДН, НГУ, ТГУ, НИТУ МИСИС, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», БФУ им. И. Канта, МГПУ, Финансовый университет при Правительстве РФ, Открытый колледж, Московский институт психоанализа, ДВФУ и другие. А также корпорации, такие как Национальный Центр ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ), Skillbox, Фонд развития онлайн-образования.

«В целом EdTech-платформа “Академика” — это большая отправная точка для коммуникации вузов и студентов в цифровой среде. Мы создали эффективный инструмент для пользователей, который открывает им широкие перспективы онлайн-образования. Они могут обучаться из любой точки мира и использовать новейшие технологии, которые ранее были доступны на отдельных платформах, больше не представленных в России.

Значение онлайн-образования растет с каждым годом, но на текущий момент у российских вузов еще недостаточно возможностей, чтобы качественно обучать студентов дистанционно. Платформа может стать основой для изменения образования в цифровой среде. Мы планируем объединить ведущие вузы на одной площадке для того, чтобы российское образование стало удобным, эффективным и идущим в ногу со временем. Для нас важно, что платформа предлагает жителям из разных регионов доступ к образовательным программам от лучших вузов страны и экспертов.

Skillbox продолжит инвестировать в развитие платформы, а также в исследование новых методов обучения, повышая уровень онлайн-образования в стране», — прокомментировал Сергей Попков, сооснователь и директор по развитию бизнеса Skillbox.

На платформе на данный момент представлено 8 ключевых направлений и более 100 тем, включая разработку, дизайн, маркетинг, фотографию и другие. Внутри каждого направления пользователь может выбрать отдельную тему, а общее количество загруженных курсов от академических партнеров уже превышает 200 наименований. До конца года количество обучающих программ увеличится до 300, в том числе за счет материалов индустриальных партнеров.

«С тех пор, как в марте 2022 года платформа Coursera остановила сотрудничество с российскими университетами, остро стоит вопрос об адекватной альтернативе для слушателей из России. Мы благодарны нашим партнерам Skillbox Holding за то, что они взялись сделать не просто аналог зарубежной платформы, а более продвинутую ее версию. Для рынка России.

Академика уникальна сочетанием высокой маркетинговой экспертизы (головная компания — лидер рынка в сфере ДПО) и высокими требованиями к качеству продукта.

Мы рады и гордимся тем, что МФТИ выступил техническим партнером этого стратегического проекта. Мы будем и дальше участвовать в разработке платформы, а наши онлайн-курсы слушатели уже могут найти на Академике», – отметила директор по цифровизации образования МФТИ Дарья Гриц.

