Итоги приёмной кампании в ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Завершился набор в магистратуру Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ПИШ СПбПУ). Конкурсные списки абитуриентов доступны на сайте «Поступление 2023» по ссылке .

В этом году Институт передовых производственных технологий (ИППТ), ответственный за реализацию образовательной деятельности в ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг», представил в рамках приёмной кампании шесть программ магистратуры, разработанных совместно с индустриальными партнёрами.

Передовая инженерная школа СПбПУ «Цифровой инжиниринг» вела набор на шесть магистерских программ, три из которых относятся к направлению «Прикладная механика» — это «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство», «Цифровой инжиниринг и управление проектами» и «Механика примерных и композиционных материалов», — рассказал проректор по цифровой трансформации, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков. — Все шесть программ имеют индустриальных партнёров — это специфика подготовки высококлассных специалистов в ПИШ СПбПУ. Программу, учебный план магистерской подготовки мы составляем совместно с индустриальным партнёром. В целом, ПИШ СПбПУ получила поддержку от 22 высокотехнологичных компаний, корпораций страны — это самое большое число индустриальных партнёров среди всех тридцати передовых инженерных школ«.

Также Алексей Иванович рассказал о поддержке ПИШ и о подготовке специалистов высочайшего уровня: Важный момент — это то, что все индустриальные партнёры подтвердили гарантийными письмами готовность финансировать развитие ПИШ СПбПУ с 2022 до 2030 года. Для подготовки специалистов, которые требуются нашей высокотехнологичной промышленности, индустриальные партнёры должны были назвать, и они назвали, так называемые фронтирные инженерные задачи, как правило, те, которые они ещё не решали, а также которые требуют подготовки специалистов, способных их решать. Фактически нам нужно одновременно и готовить специалистов, и создавать магистерские программы, и готовить преподавателей — мы приходим к модели, когда идёт подготовка высококлассных инженеров в рамках реализации реальных НИОКР по заказам высокотехнологичных компаний. Мы приходим к эффективной схеме наставничества, когда у каждого студента возникает два наставника: один со стороны СПбПУ — он отвечает за научно-образовательную составляющую программы, и второй наставник со стороны индустриального партнёра, который отвечает за наполнение научно-исследовательской работы магистерской программы, определение темы магистерской диссертации .

С апреля по август было получено более 300 заявлений из разных регионов России. Помимо Санкт-Петербурга, это Волгоград, Москва, Хабаровск, Запорожье, Иваново, Магнитогорск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Уфа, Казань, Симферополь, Томск, Череповец и Ленинградская область. А также поступили заявления из Азербайджана и Узбекистана.

Средний конкурс на одно бюджетное место в магистратуру ПИШ составил 4,1 заявления. Общее число бюджетных мест на шести программах магистратуры — 72. На местах, рассчитанных для целевого приёма, будет обучаться четыре человека.

В этом году число претендентов в Передовую инженерную школу «Цифровой инжиниринг» (ПИШ ЦИ) выросло с 2,6 до 4 человек на одно бюджетное место. С 1 сентября первокурсники вольются в процесс активного взаимодействия с индустриальным партнёром ПИШ ЦИ. Ребятам будет предложено выбрать одну из фронтирных задач по заказам индустриальных партнёров для проработки во время обучения. Исходя из выбранной темы исследования, каждому студенту уже в сентябре будет назначен наставник со стороны индустриального партнёра, с которым они будут взаимодействовать как в рамках, так и вне рамок образовательного процесса: посещая производственные площадки, места практик, стажировок и выполняя совместные НИОКР. За время обучения студенты познакомятся с бизнес-процессами предприятий — партнёров ПИШ ЦИ, увидят весь жизненный цикл новой наукоёмкой продукции и смогут внести свой вклад в процесс её проектирования и производства , — подытожил директор ИППТ Валерий Левенцов.

Эта приёмная кампания удивила обилием желающих поступить на нашу программу — более 40 заявлений на 11 бюджетных мест. Это позволило нам на конкурсной основе отобрать лучших и самых интересных ребят. Порадовало также, что заявки были поданы и из других государств. Нам уже удалось кратко познакомиться с некоторыми ребятами, радует их всенаправленность: тут и бакалавры нашего университета, и управленческие кадры предприятий металлургической отрасли, и ребята из IT-сферы. Резюмируя, могу сказать с уверенностью, что приёмная кампания в этом году удалась, и что впереди у ребят и у нас интересные два года дружбы, упорной и продуктивной работы! — поделился директор НОЦ «Северсталь-Политех», руководитель образовательной программы «Организация и управление цифровыми наукоёмкими производствами» Сергей Ермаков.

Полный список образовательных программ магистратуры ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» размещён на сайте .

Важно, что мы ставим чрезвычайно высокие ориентиры для магистерской программы. Каждая успешная магистерская программа должна иметь объём заказных НИОКР от высокотехнологичной промышленности, внебюджетное финансирование порядка 100 миллионов рублей в год. Тогда мы можем подготовить инженеров высокого уровня, обладающих всеми необходимыми фундаментальными знаниями в области физики, математики, технических наук, вычислительных наук и информационных технологий, цифровых передовых и производственных технологий , — добавил Алексей Боровков.

Он также рассказал о стажировках студентов на высокотехнологичных предприятиях и об открытии научно-технологических образовательных пространств в ПИШ СПбПУ: Важным моментом Передовой инженерной школы является то, что наши студенты имеют возможность пройти стажировку на передовых высокотехнологичных предприятиях нашей страны. В прошлом году студенты стажировались в «ОДК-Сатурн» в Рыбинске — это ведущее предприятие в области двигателестроения, «ОДК-Кузнецов» в Самаре , тоже двигателестроение, АО «Уральский электрохимический комбинат» и Научно-производственное объединение «Центротех » — оба входят в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ». Эту практику, естественно, мы будем продолжать .

Алексей Иванович остановился на ещё одном важном моменте — формировании образовательной инфраструктуры: В рамках ПИШ СПбПУ создаются новые научно-технологические образовательные пространства. Одно из них было создано в прошлом году — это пространство совместно с топливным дивизионом «ТВЭЛ» ГК «Росатом» , где рука об руку работают опытные инженеры и студенты, которые проходят обучение в магистратуре, то есть и учатся, и выполняют НИОКР, и перенимают опыт своих наставников.

«Поступление в Передовую инженерную школу СПбПУ „Цифровой инжиниринг“, на мой взгляд, даёт уникальную и редкую возможность обучаться на примере реальных задач от промышленных партнёров, погружаться в специфику их отрасли и выходить после двух лет магистратуры сформированным, высококлассным инженером, за которым, очень надеюсь, компании будут выстраиваться в очередь, — поделилась магистрант 1 курса ПИШ СПбПУ Лилия Нежинская. — Именно это стало для меня определяющим фактором в выборе моей магистерской программы. Счастлива, в первую очередь, от осознания того, какой уникальный коллектив единомышленников, умных, заинтересованных и перспективных ребят, будет учиться со мной, многих из них я уже знаю и понимаю, что в такой атмосфере и в таком коллективе получение новых знаний и компетенций будет не только полезным и эффективным, но и увлекательным и приятным».

«Я очень рад и горд тем, что смогу продолжить свое обучение в магистратуре ПИШ СПбПУ, так как считаю, что это перспективное место для получения знаний в области цифрового инжиниринга, — рассказал магистрант 1 курса ПИШ СПбПУ Артур Асылгужин. — Меня привлекло то, что ПИШ СПбПУ придаёт большое значение практическому опыту и даёт возможность участвовать в реальных инженерных проектах. Уверен, что обучение в ПИШ СПбПУ поможет мне стать лучшим в своей области и даст мне возможность внести свой вклад в развитие технологий».

Встреча первокурсников ПИШ СПбПУ состоится 1 сентября 2023 года в 16:00 в Научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех», конференц-зал «Семёнов» (2 этаж).

Подробнее на сайте ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» .

