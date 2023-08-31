Итоги приёмной кампании в ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
Завершился набор в магистратуру Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ПИШ СПбПУ). Конкурсные списки абитуриентов доступны на сайте «Поступление 2023» по ссылке.
В этом году Институт передовых производственных технологий (ИППТ), ответственный за реализацию образовательной деятельности в ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг», представил в рамках приёмной кампании шесть программ магистратуры, разработанных совместно с индустриальными партнёрами.
Передовая инженерная школа СПбПУ «Цифровой инжиниринг» вела набор на шесть магистерских программ, три из которых относятся к направлению «Прикладная механика» — это «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство», «Цифровой инжиниринг и управление проектами» и «Механика примерных и композиционных материалов», — рассказал проректор по цифровой трансформации, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков. — Все шесть программ имеют индустриальных партнёров — это специфика подготовки высококлассных специалистов в ПИШ СПбПУ. Программу, учебный план магистерской подготовки мы составляем совместно с индустриальным партнёром. В целом, ПИШ СПбПУ получила поддержку от 22 высокотехнологичных компаний, корпораций страны — это самое большое число индустриальных партнёров среди всех тридцати передовых инженерных школ«.
Также Алексей Иванович рассказал о поддержке ПИШ и о подготовке специалистов высочайшего уровня:
Важный момент — это то, что все индустриальные партнёры подтвердили гарантийными письмами готовность финансировать развитие ПИШ СПбПУ с 2022 до 2030 года. Для подготовки специалистов, которые требуются нашей высокотехнологичной промышленности, индустриальные партнёры должны были назвать, и они назвали, так называемые фронтирные инженерные задачи, как правило, те, которые они ещё не решали, а также которые требуют подготовки специалистов, способных их решать. Фактически нам нужно одновременно и готовить специалистов, и создавать магистерские программы, и готовить преподавателей — мы приходим к модели, когда идёт подготовка высококлассных инженеров в рамках реализации реальных НИОКР по заказам высокотехнологичных компаний. Мы приходим к эффективной схеме наставничества, когда у каждого студента возникает два наставника: один со стороны СПбПУ — он отвечает за научно-образовательную составляющую программы, и второй наставник со стороны индустриального партнёра, который отвечает за наполнение научно-исследовательской работы магистерской программы, определение темы магистерской диссертации.
С апреля по август было получено более 300 заявлений из разных регионов России. Помимо Санкт-Петербурга, это Волгоград, Москва, Хабаровск, Запорожье, Иваново, Магнитогорск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Уфа, Казань, Симферополь, Томск, Череповец и Ленинградская область. А также поступили заявления из Азербайджана и Узбекистана.
Средний конкурс на одно бюджетное место в магистратуру ПИШ составил 4,1 заявления. Общее число бюджетных мест на шести программах магистратуры — 72. На местах, рассчитанных для целевого приёма, будет обучаться четыре человека.
В этом году число претендентов в Передовую инженерную школу «Цифровой инжиниринг» (ПИШ ЦИ) выросло с 2,6 до 4 человек на одно бюджетное место. С 1 сентября первокурсники вольются в процесс активного взаимодействия с индустриальным партнёром ПИШ ЦИ. Ребятам будет предложено выбрать одну из фронтирных задач по заказам индустриальных партнёров для проработки во время обучения. Исходя из выбранной темы исследования, каждому студенту уже в сентябре будет назначен наставник со стороны индустриального партнёра, с которым они будут взаимодействовать как в рамках, так и вне рамок образовательного процесса: посещая производственные площадки, места практик, стажировок и выполняя совместные НИОКР. За время обучения студенты познакомятся с бизнес-процессами предприятий — партнёров ПИШ ЦИ, увидят весь жизненный цикл новой наукоёмкой продукции и смогут внести свой вклад в процесс её проектирования и производства, — подытожил директор ИППТ Валерий Левенцов.
Эта приёмная кампания удивила обилием желающих поступить на нашу программу — более 40 заявлений на 11 бюджетных мест. Это позволило нам на конкурсной основе отобрать лучших и самых интересных ребят. Порадовало также, что заявки были поданы и из других государств. Нам уже удалось кратко познакомиться с некоторыми ребятами, радует их всенаправленность: тут и бакалавры нашего университета, и управленческие кадры предприятий металлургической отрасли, и ребята из IT-сферы. Резюмируя, могу сказать с уверенностью, что приёмная кампания в этом году удалась, и что впереди у ребят и у нас интересные два года дружбы, упорной и продуктивной работы! — поделился директор НОЦ «Северсталь-Политех», руководитель образовательной программы «Организация и управление цифровыми наукоёмкими производствами» Сергей Ермаков.
Полный список образовательных программ магистратуры ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» размещён на сайте.
Важно, что мы ставим чрезвычайно высокие ориентиры для магистерской программы. Каждая успешная магистерская программа должна иметь объём заказных НИОКР от высокотехнологичной промышленности, внебюджетное финансирование порядка 100 миллионов рублей в год. Тогда мы можем подготовить инженеров высокого уровня, обладающих всеми необходимыми фундаментальными знаниями в области физики, математики, технических наук, вычислительных наук и информационных технологий, цифровых передовых и производственных технологий, — добавил Алексей Боровков.
Он также рассказал о стажировках студентов на высокотехнологичных предприятиях и об открытии научно-технологических образовательных пространств в ПИШ СПбПУ:
Важным моментом Передовой инженерной школы является то, что наши студенты имеют возможность пройти стажировку на передовых высокотехнологичных предприятиях нашей страны. В прошлом году студенты стажировались в «ОДК-Сатурн» в Рыбинске — это ведущее предприятие в области двигателестроения, «ОДК-Кузнецов» в Самаре, тоже двигателестроение, АО «Уральский электрохимический комбинат» и Научно-производственное объединение «Центротех» — оба входят в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ». Эту практику, естественно, мы будем продолжать.
Алексей Иванович остановился на ещё одном важном моменте — формировании образовательной инфраструктуры:
В рамках ПИШ СПбПУ создаются новые научно-технологические образовательные пространства. Одно из них было создано в прошлом году — это пространство совместно с топливным дивизионом «ТВЭЛ» ГК «Росатом», где рука об руку работают опытные инженеры и студенты, которые проходят обучение в магистратуре, то есть и учатся, и выполняют НИОКР, и перенимают опыт своих наставников.
«Поступление в Передовую инженерную школу СПбПУ „Цифровой инжиниринг“, на мой взгляд, даёт уникальную и редкую возможность обучаться на примере реальных задач от промышленных партнёров, погружаться в специфику их отрасли и выходить после двух лет магистратуры сформированным, высококлассным инженером, за которым, очень надеюсь, компании будут выстраиваться в очередь, — поделилась магистрант 1 курса ПИШ СПбПУ Лилия Нежинская. — Именно это стало для меня определяющим фактором в выборе моей магистерской программы. Счастлива, в первую очередь, от осознания того, какой уникальный коллектив единомышленников, умных, заинтересованных и перспективных ребят, будет учиться со мной, многих из них я уже знаю и понимаю, что в такой атмосфере и в таком коллективе получение новых знаний и компетенций будет не только полезным и эффективным, но и увлекательным и приятным».
«Я очень рад и горд тем, что смогу продолжить свое обучение в магистратуре ПИШ СПбПУ, так как считаю, что это перспективное место для получения знаний в области цифрового инжиниринга, — рассказал магистрант 1 курса ПИШ СПбПУ Артур Асылгужин. — Меня привлекло то, что ПИШ СПбПУ придаёт большое значение практическому опыту и даёт возможность участвовать в реальных инженерных проектах. Уверен, что обучение в ПИШ СПбПУ поможет мне стать лучшим в своей области и даст мне возможность внести свой вклад в развитие технологий».
Встреча первокурсников ПИШ СПбПУ состоится 1 сентября 2023 года в 16:00 в Научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех», конференц-зал «Семёнов» (2 этаж).
Подробнее на сайте ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг».
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