ГУУ встретил первокурсников солнцем и музыкой

31 августа 2023 года, за сутки до Дня знаний, Государственный университет управления раскрыл двери для своих первокурсников.

Поток молодых ребят буквально заполонил территорию университета. Для них была подготовлена обширная программа первой встречи и знакомства с ГУУ. Творческие номера от коллективов институтов и Предуниверсария, интерактивы от Комитета общественных связей, показательные выступления мастеров восточных единоборств, розыгрыш мерча в социальной сети «ВКонтакте» и прочие активности.

С приветственным словом к первокурсникам обратился наш громогласный проректор Павел Павловский. Он сказал, что рад видеть столько новых лиц в Первом управленческом университете и пожелал всем успешной учёбы. Новое поколение ГУУшников приветствовали также Председатель студенческого совета Валерия Бурлакова, руководитель Управления молодёжной политики и воспитательной работы Кристина Кабаева и её заместитель Роман Новенников.

По территории кампуса ГУУ разносилась музыка, новички фотографировались с буквами ГУУ, был проведён квест, а в какой-то момент случился танцевальный флешмоб. Об ответственности момента напомнила разве что репетиция клятвы студента, которую первокурсники будут произносить в День знаний. А в остальном, университет погрузился в праздничную, беззаботную и солнечную атмосферу – жизнь закипела в вузе ещё до 1 сентября.

Мы рады приветствовать всех первокурсников в Первом управленческом! Уверены, вам понравится насыщенная студенческая жизнь в ГУУ. Сегодня был только пробник. Но не забывайте, что главное в студенческой жизни – это учёба. Государственный университет управления может дать вам уникальные знания, навыки и опыт реальной работы над проектами. Наполните себя ими – и всё у вас в жизни получится.

