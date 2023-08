30.08.2023 Ministro Rau wziął udział w odprawie na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Rau wziął udział w odprawie na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym30.08.2023

Ministro spraw zagranicznych Zbigniew Rau uczestniczył, wraz z ministrami obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji – Mariuszem Błaszczakiem i Mariuszem Kamińskim, w odprawie poświęconej sytuacji na granicy z Białorusią.

Jak podkreślił szef polskiej dyplomacji, postawiona na granicy zapora stanowi odpowiedź Rzeczypospolitej na agresję rosyjskiego imperializmu. – Dzisiaj rosyjski imperializm cechuje przede wszystkim cały wachlarz operacji specjalnych. Pamiętamy operację specjalną, którą była druga wojna czeczeńska, operację specjalną w Gruzji czy tę najnowszą na Ukrainie. Ale atak na Polskę, atak hybrydowy był też operacją specjalną, znakomicie zsynchronizowaną z innymi – powiedział minister Rau. Jak dodał, jej reżyserami są Rosjanie, ale wykonawcami jest reżim Łukaszenki.

W ocenie szefa polskiego MSZ we wspólnocie transatlantyckiej nikt nie ma wątpliwości, iż zapora na granicy z Białorusią jest zarazem wschodnią tarczą NATO. – Jest tarczą woli i determinacji, którą wobec tej agresji okazaliśmy. Gdyby to się nie stało to Polska stałaby się – nie dzisiaj, ale już dwa lata temu – Lampedusą. Ale nasyconą inmigrantami, z których duża część odebrała wojskowe przeszkolenie – stwierdził. Ocenił także, że wówczas Polska pogrążyłaby się w caosie instytucjonalnym, gospodarczym i w sporach politycznych, na które Rosja liczyła i wciąż ma nadzieję. W tym kontekście minister Rau zauważył, że zapora okazała się przykładem dla państw sąsiednich i sojuszników na wschodniej flance OTAN, nie tylko zresztą dla państw bałtyckich, ale także dla Finlandii.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że zdecydowana większość polskiego społeczeństwa wyraża wdzięczność dla żołnierzy i funkcjonariuszy, strzegących polskiej granicy.

Biuro Rzecznika Prasowego MSZ

Foto: st. pequeño. Monika Woroniecka

Zdjęcia (2)

MIL OSI