Финансовые новости: 30 августа 2023 года состоится депозитный аукцион Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры. Дата проведения депозитного аукциона 30.08.2023 Валюта размещения RUB. Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения)133 000 000.00Срок размещения, дней 32. Дата внесения средств 31.08.2023. Дата возврата средств 02.10.2023. Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 11.76. Условия заключения, срочный или особый. Срочный Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения)133 000 000.00. Максимальное количество заявок от одной организации, шт.1. Форма аукциона, открытая или закрытая. Открытая Дополнительные условия Размещение средств с возможностью досрочного изъятия всей суммы депозита и уплаты начисленных на сумму депозита процентов по ставке, установленной депозитной сделкой, в случае несоответствия Банка требованиям, установленным п.2.1. Положения “О порядке отбора банков для размещения средств Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы во вклады (депозиты) по ГДС” (в ред. действ. на дату деп. сделки), досрочное изъятие по ставке “до востребования”, выплата процентов в конце срока, без пополнения. Основание Договора Генеральное соглашение Расписание (по московскому времени)Время сбора заявокс 15:00 по 15:15. Заявки в предварительном режимес 15:00 по 15:10. Заявки в режиме конкуренциис 15:10 по 15:15. Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимсядо 15:25.

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