Финансовые новости: О регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии c Правилами листинга ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления, Председателем Правления “30” августа 2023 года приняты следующие решения:

зарегистрировать дополнительные выпуски биржевых облигаций;

присвоить дополнительным выпускам регистрационные номера, в отношении следующих ценных бумаг:

Наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Сбербанк России” Наименование ценной бумаги биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС_PRT_SBRBCI10-5Y-001Р-479R (дополнительный выпуск № 1) Регистрационный номер дополнительного выпуска 4B02-498-01481-B-001P от 30.08.2023



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