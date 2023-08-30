Финансовые новости: О регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии c Правилами листинга ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления, Председателем Правления “30” августа 2023 года приняты следующие решения:
- зарегистрировать дополнительные выпуски биржевых облигаций;
- присвоить дополнительным выпускам регистрационные номера, в отношении следующих ценных бумаг:
|Наименование Эмитента
|Публичное акционерное общество “Сбербанк России”
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС_PRT_SBRBCI10-5Y-001Р-479R (дополнительный выпуск № 1)
|Регистрационный номер дополнительного выпуска
|4B02-498-01481-B-001P от 30.08.2023
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