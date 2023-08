Увеличение стипендии и успех приёмной кампании. В ГУУ прошло заседание Учёного совета

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

29 августа 2023 года в Государственном университете управления состоялось заседание Учёного совета, посвящённое грядущему началу учебного года.

Ректор ГУУ Владимир Строев начал заседание с цитаты: «Снова в нашем зале, в нашем зале нет пустого места». Это замечание соответствовало истине.

Первым делом поздравили именинников, в том числе зачитали официальное поздравление с юбилеем ректора ГУУ от министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Повестка дня состояла из множества стандартных рабочих вопросов, большинство из которых решалось быстро и чётко. Учёный совет согласовал учебный план, увеличение государственной стипендии, бесплатное питание, состав аттестационно-кадровой комиссии, положение о дистанционной работе и компенсацию за пользование собственной техникой в рабочих целях, а также другие текущие вопросы, включая голосование за предоставление учёных званий.

Среди не совсем обычных вопросов, вызвавших определённый интерес, можно назвать решение об аренде автомата для приёма пластиковых бутылок и алюминиевых банок, который пользуется большим спросом у студентов.

Некоторую дискуссию вызвал вопрос о размерах повышенных государственных академических стипендий. Заместитель директора Департамента академической политики и реализации образовательных программ Ольга Журавлева предложила Учёному совету два варианта распределения бюджетных средств на эти цели: начислять больше за учёбу или распределить поровну между всеми категориями стипендий. Проректор Павел Павловский предложил давать больше не только за учёбу, но и за научную деятельность, хотя бы и в ущерб другим категориям стипендий. Председатель Студенческого совета ГУУ Валерия Бурлакова посчитала, что учёба для студента должна быть важнее всего и любая мотивирующая прибавка к стипендии будет существенна. Ректор и Ученый совет посчитали нужным согласиться со Студсоветом, таким образом был принят первый вариант.

Ольга Журавлёва доложила также, что до первой промежуточной аттестации 17 первокурсников будут получать повышенную стипендию за выдающиеся достижения (100-балльники и победитель олимпиады).

Согласно новому приказу от Министерства науки и высшего образования было утверждено Положение о порядке перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное в случаях, когда речь идёт об участниках СВО или их детях.

Советники при ректорате Сергей Вагин и Дмитрий Брюханов сообщили о дополнительных образовательных программах и их стоимости. Вопрос цены вызвал некоторую дискуссию. Ректором было принято решение понаблюдать за спросом на программы по новым ценам, а пока они были приняты.

Кроме того, проректор Николай Михайлов доложил об установлении новых сроков трудовых договоров с педагогическими работниками. Теперь они будут заключаться минимум на 3 года. Однако договор на работы временного характера должен заключаться на срок не менее 1 года. Владимир Строев поручил юридической службе тщательно проработать условия договора о работе, носящей заведомо срочный (временный) характер.

Директор Предуниверсария ГУУ Марина Григорьева представила на утверждение основную образовательную программу среднего общего образования, включающую 15 предметов, а также 10 программ дополнительного платного образования. Владимир Строев отметил, что основная программа Предуниверсария пользуется популярностью, поэтому, возможно, стоит рассмотреть варианты платной основной программы.

Проректор Павел Павловский доложил о том, как будет проходить День знаний. Подробности в отдельном материале.

В конце заседания ректор подвёл краткие итоги приёмной кампании. Подробные отчёты будут на следующем заседании Учёного совета, но уже сейчас можно сказать, что компанию следует признать удачной. При количестве заявлений, приблизительно соответствующих прошлогоднему, в университет было принято заметно больше учащихся на платной основе, что значительно увеличило приход средств по сравнению с прошлым годом. Средний балл дневной формы обучения вырос на 1-1,5 пункта, а вечерней формы на 2,5. Ректор поблагодарил всех сотрудников за активную и плодотворную работу, которая зачастую велась во внеурочные часы.

Поздравляем весь университет с этим замечательным свершением.

