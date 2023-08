Студенты магистратуры начнут учиться 11 сентября

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Важная информация для магистров Государственного университета управления.

Учеба у студентов магистратуры начнется 11 сентября. В этот же день состоится вручение студенческих билетов для новоприбывших магистров ГУУ.

Осталось 1,5 недели на то, чтобы собраться с мыслями, отдохнуть и с новыми силами вступить в учебный год. Ждем вас заряженными, счастливыми и целеустремленными!

