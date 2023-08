Приглашаем на конкурс «Студент года Москвы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Российский Союз Молодёжи, проектный офис «Молодёжь Москвы» и Государственный университет управления приглашают принять участие в конкурсе «Студент года Москвы».

Конкурс является региональным этапом Российской национальной премии «Студент года», которая входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование». Цель Конкурса – выявление и поддержка обучающихся образовательных организаций высшего образования Москвы, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодёжной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.

В 2023 году к участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся, в возрасте от 18 до 25 лет, образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, осуществляющих свою деятельность на территории города Москвы.

Приём заявок продлится с 1 по 14 сентября 2023 года. С 15 по 20 сентября пройдёт заочный конкурсный отбор. В период с 22 сентября по 12 октября на площадках городских учреждений инфраструктуры молодёжной политики и образовательных организаций высшего образования пройдут очные конкурсные испытания в 7 индивидуальных, 6 коллективных номинациях и 3 специальных треках для будущих педагогов, архитекторов и медиков. С 12 октября по 25 октября пройдёт подведение итогов конкурса и награждение победителей и лауреатов.

Победители войдут в состав делегации города Москвы для участия в конкурсной программе Российской национальной премии «Студент года», которая запланирована в декабре 2023 года в рамках форума «Твой ход».

Заявки принимаются исключительно в электронной форме на сайте: https://студентгода.москва/zayavka

Подробности о Конкурсе и условия участия можно узнать на сайте: https://студентгода.москва/

Конкурс проводится при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы и Совета проректоров по молодёжной политике и воспитательной деятельности образовательных организаций высшего образования при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI