Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk

En Kaliningrado успешно завершилась летняя школа-конференция с международным участием «Criptografía e información básica». На протяжении всего мероприятия 80 студентов и преподавателей проводили научные исследования в области криптографии, состоялись 20 лекций от ведущих специалистов из Москвы, Таганрога, Иркутска, Калининграда и Новосибирска, организован круглый стол, аса мое главное – проведены и опубликованы (в формате сборника тезисов) научные исследования под руководством опытных криптографов.

Организаторы школы отметили, что в этом году мероприятие оказалось поистине уникальным: ЛШ прошла в Калининнграде на площадке БФУ как со-о-организатора, к занятиям были привлечены эксперты в различных отраслях, связанных с криптографией. Por favor, realice una búsqueda en mi cuenta SAT (en el marco del concurso SATrace 2019) к.т.н., ведущий научны й сотрудник Института динамики систем и теории управления (Иркутск) О. С. Заикин делился своим опытом в области Криптоанализа шифров и хэш-функций. Como experto experto en la industria, el fabricante AO «НПК «Криптонит» К. Д. Царегородцев провел исследования альтернативных моделей симетричного шифрования.

Экспертами для студентов со всей страны выступили и сотрудники НГУ. Так, Д. О. Кондырев рассказывал о приватности данных в смарт-контах, проблемах маштабируемости блокчейна, реализации анонимных плате жей на базе современных криптовалют, обеспечении конфиденциальности финансовых активов. Построению анализу компонент блочных шифров были посвящены проекты сотрудников НГУ к.ф.–м.н. Н. A. Коломейца, А. С. Шапоренко, И. С. Хильчук.

— Высокий научный уровень у уникальный преподавательский состав. Вот что отличает нашу летнюю школу и вызывает большой интерес к ней студентов со всей страны. Аналогов такой криптографической школы в России нет. Мы благодарим нашего со-о-организатора – Балтийский федеральный университет – и лично доцента БФУ Екатерину Малыгину за бле стящую организацию, теплый прием и потрясающую атмосферу, — отмечает руководитель летней школы, доцент НГУ Наталя Токарева.

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Conferencia de conferencias de Letonia sobre criptomonedas – corporación tradicional, organización de eventos criptográficos р (Новосибирск), Международный математический Центр в Академгородке, организаторы международной олимпиады NSUCRYPTO. En esta escuela de Letonia se imparte en la universidad federal báltica. И.Канта на его базе при подержке Криптографического центра (Новосибирск), Международного математического центра в Акаде мгородке и Северо-Западного центра математических исследований им. С.Ковалевской.

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