Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 19 по 31 августа в Екатеринбурге проходит Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из 36 стран. В соревновании участвуют спортсмены из 141 вуза, Политехнический университет представляют 23 студента. Один из них, Роман Шевляков, принёс Политеху три золотых медали в плавании.

Первую победу Роман одержал на дистанции 100 метров баттерфляем. Он вновь покорил верхнюю ступень пьедестала на дистанции 200 метров баттерфляем. А 26 августа, в свой день рождения, Роман сделал себе подарок, забрав очередное золото на дистанции 50 метров баттерфляем. Таким образом, по итогам Международного фестиваля университетского спорта политехник выиграл всё золото в данном стиле плавания.

Плавать Роман любит с детства. Он родился в Энгельсе, каждое лето проводил у бабушки и дедушки на даче, которая расположена на берегу Волги.

Моим первым тренером в секции плавания стал Юрий Дмитриевич Тюлин, и я ему благодарен за наставничество. На тренировочных сборах я познакомился с тренерами Андреем Николаевичем Степановым и Валерием Альбертовичем Измайловым, которые пригласили меня заниматься в Санкт-Петербург , — рассказал Роман.

Спортсмен окончил бакалавриат в Университете имени Лесгафта, а в 2021 году поступил в Институт физической культуры, спорта и туризма в СПбПУ. Весной он окончил магистратуру, в сентябре будет сдавать экзамены в аспирантуру.

С Политехом я знаком с детства, часто гулял по парку, посещал Дни открытых дверей. Когда узнал, что в вузе открывается новое направление физической культуры, сразу же заинтересовался. Я хочу связать свою жизнь со спортом и продолжать обучение в тренерском направлении , — поделился Роман.

Сейчас у политехника внушительный список достижений: многократный победитель и призёр чемпионатов мира, Европы, России, а также Всемирной и Всероссийской универсиад. Он успешно совмещает учёбу и большое количество тренировок.

Многое зависит от студента: если он действительно хочет учиться, старается что-то делать по возможности, то преподаватели пойдут навстречу, помогут составить график и объяснят непонятные темы. Это лето получилось очень насыщенным: почти десять различных соревнований. Я стремился держать форму от старта к старту, можно сказать, что тренировался соревнованиями. Стараюсь настраиваться на максимальную работу, исполнение поставленных задач, не думая о победе или поражении. И, конечно, наслаждаюсь процессом , — подчеркнул Роман.

Он признался, что победить на Международном фестивале университетского спорта помогли болельщики: политехники бурно поддерживали своих спортсменов на трибунах. Более того, в день рождения Романа вся команда собралась, чтобы поздравить его.

Ребята купили тортик, зажгли свечки, встретили меня песнями и поздравлениями. Было очень приятно. Отмечать день рождения на соревнованиях мне не в новинку: год назад было то же самое, но в Петербурге. Я практически не думаю о празднике, концентрируюсь на старте, но зато и сами соревнования проходят праздничнее , — рассказал политехник.

В ноябре спортсмену предстоит новое испытание — чемпионат России, который пройдет в Казани. Желаем Роману только побед!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI