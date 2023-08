Опубликован седьмой выпуск глобального рейтинга «Три миссии университета»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова стал лучшим российским вузом в очередном, седьмом, выпуске рейтинга «Три миссии университета», заняв 17 место. Всего в глобальный рейтинг «Три миссии университета» в 2023 году вошли 2 000 университетов из 112 стран мира. Россия сохранила позиции в тройке мировых лидеров по представленности в рейтинге – в числе лучших вузов планеты оказались 154 вуза из 46 регионов страны. Кроме Московского университета, в топ-100 рейтинга вошли также СПбГУ (39 место) и МФТИ (43 место).

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского Союза ректоров В.А. Садовничий: «Рейтинг “Три миссии университета” с 2020 года удерживает статус наиболее представительного авторитетного академического рейтинга по числу участников и количеству стран. В этом году список расширен до 2000 позиций, а наибольшего прироста по числу участников добились страны БРИКС, прежде всего Китай, Индия, Россия и Бразилия. В рейтинге также присутствуют все новые страны-участники этого консорциума. На страны БРИКС в новой конфигурации уже сегодня приходится 30% лучших университетов мира».

Впервые за всё время составления рейтинга «Три миссии университета» Азия обошла Европу по количеству участников – 637 университетов против 621 (что во многом объясняется прогрессом Китая и Индии). На Северную Америку приходится 288 фигурантов рейтинга, на Южную и Центральную Америку – 162 вуза. Университеты Азии опередили европейских коллег по приросту показателей, измеряющих успешность выступления в студенческих олимпиадах, цитируемость научных работ и удельный исследовательский бюджет. Вместе с тем азиатские вузы пока не стали высококонкурентными по части экспорта образовательных услуг – доля иностранных студентов в вузах Азии в среднем в три раза ниже, чем в Европе.

Россия показала положительную динамику в отношении числа участников, вошедших в рейтинг. В топ-2000 представлены образовательные организации всех федеральных округов России более чем из половины субъектов Российской Федерации. На сегодня наибольшее количество сильных российских вузов сосредоточено в Москве – 39 университетов, далее следуют Санкт-Петербург (14 вузов), Татарстан (6 вузов), Московская, Томская и Тюменская области (по 5 вузов). По 4 университета представляют Новосибирскую, Ростовскую и Самарскую области.

«Широкий доступ к качественному высшему образованию – ключевое условие конкурентоспособности страны. По доступности качественного образования (численности студентов в университетах – участниках рейтинга на 100 тысяч населения) Россия занимает 8-е место среди стран с населением более 50 млн человек, – отметил генеральный директор Ассоциации составителей рейтингов Дмитрий Гришанков. – А по экспорту образовательных услуг Россия занимает пятое место в мире: на российские вузы приходится свыше 5% иностранных студентов, обучающихся в топ-2000 университетов мира». Сегодня в топ-2000 университетов занимается 3,7 миллиона иностранных студентов, при этом на российские вузы приходится 186 тысяч из них (или 5%). Больше только у Великобритании (14%), США (13%), Австралии (8%) и Германии (7%).»

Рейтинг «Три миссии университета» в очередной раз показал, что наиболее успешно российские университеты справляются с первой, образовательной, миссией. В 2023 году в топ-100 субрейтинга по группе критериев «Образование» вошли сразу шесть российских вузов – это МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ и Университет Иннополис. При этом в топ-100 субрейтинга «Наука» нет ни одного российского университета – МГУ и МФТИ, лучшие из российских вузов по этому аспекту, расположились во второй сотне.

Россия из года в год подтверждает реноме мирового лидера по победам студентов в престижных международных олимпиадах. По данным рейтинга 2023 года представители российских университетов добиваются успеха в таких соревнованиях в 5 раз чаще, чем учащиеся из США, и в 2 раза чаще, чем студенты британских вузов. Ещё одним конкурентным преимуществом России можно считать активное развитие онлайн-форматов обучения. По среднему числу массовых онлайн-курсов вузы России превосходят среднемировой уровень – 15,2 по России против 12,7 в среднем по участникам рейтинга.

Что же касается негативных факторов развития отечественного образования, то к ним относятся сравнительно невысокий уровень финансирования (на 31% меньше среднего значения по топ-2000 университетов), а также низкая глобальная цитируемость научных работ (показатель России в два раза ниже среднемирового уровня). Ещё одно препятствие для роста в рейтинге – наблюдаемое в последние годы снижение численности научно-педагогических работников в расчёте на студента, в результате чего показатель России стал ниже среднемирового (0,087 против 0,091).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI