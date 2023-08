НГУ вошел в 10% лучших университетов мира по мнению рейтинга MosIUR-2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Опубликован Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» (MosIUR) 2023 года. По итогам экспертной оценки Новосибирский государственный университет занял 197 место в мировом рейтинге, поднявшись на 8 позиций по сравнению с прошлым годом, и 6 место среди российских вузов (в 2022 году – 7 место), став лучшим региональным вузом России. Всего в рейтинге представлено 2000 университетов мира из 112 стран, и по этому параметру он является самым представительным в мире.

— Широкий доступ к качественному высшему образованию – ключевое условие конкурентоспособности страны. По доступности качественного образования (численности студентов в университетах – участниках рейтинга на 100 тысяч населения) Россия занимает 8-е место среди стран с населением более 50 млн человек. А по экспорту образовательных услуг Россия занимает пятое место в мире: на российские вузы приходится свыше 5 % иностранных студентов, обучающихся в топ-2000 университетов мира». Сегодня в топ-2000 университетов занимается 3,7 миллиона иностранных студентов, при этом на российские вузы приходится 186 тысяч из них (или 5 %). Больше только у Великобритании (14 %), США (13 %), Австралии (8 %) и Германии (7 %), — рассказал генеральный директор Ассоциации составителей рейтингов Дмитрий Гришанков.

Справка: Московский международный рейтинг вузов – принципиально новый академический рейтинг, который впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Методология рейтинга прошла масштабное общественное обсуждение. В разработке и совершенствовании методики принимали участие более 200 российских вузов, а в международный экспертный совет вошли 25 авторитетных специалистов из 16 стран. Для составления рейтинга используются объективные критерии, одобренные международными экспертами; репутационные опросы полностью исключены. При этом спектр источников информации для рейтинга гораздо шире традиционно используемых в существующих популярных рейтингах. Формирование рейтинга инициировано Российским Союзом ректоров в соответствии с поручением Президента России В. В. Путина. Оператор рейтинга – Ассоциация составителей рейтингов, рэнкингов и иных оценок эффективности (АСР), членами которой являются ведущие рейтинговые и исследовательские центры..

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI