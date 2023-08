Дыхательный тренажер, текст силой мысли, умный замок: в НГУ завершилась Летняя проектная школа от лаборатории ФИТ «Инжевика»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

С 19 по 25 августа на базе научно-технической проектной лаборатории «Инжевика» Факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета прошла восьмая по счету Летняя проектная школа. На протяжении недели 24 школьника из 14 школ Новосибирска и Искитима под чутким руководством наставников и преподавателей школы развивали образовательные проекты в области нейротехнологий и писали программы для умного дома. В последний день Школы организаторы провели Ярмарку проектов, на которой участники демонстрировали полученный результат друг другу, экспертам и гостям. Всего этом году было реализовано пять проектов.

Проект «Волшебная лампа» впервые был заявлен в Летней школе в 2017 году. Он представляет из себя дыхательный тренажер с биологической обратной связью (БОС), с помощью которого можно научиться двум типам дыхания: активирующему и успокаивающему. В этом году удалось осуществить его в полном объеме.

Результат осуществления проекта «Светофор» – это одиночный и соревновательный (на двух участников) тренажеры с БОС и визуализацией ЭМГ-сигнала. В процессе тренировки испытуемому необходимо напрягать с определенным усилием мышцу, на которую установлен ЭМГ-датчик. Вся необходимая информация выводится на адресную светодиодную матрицу 8х8. После выполнения нескольких таких заданий на матрице появляется красивая анимация.

В рамках проекта «BrainType» школьники создавали систему, которая способна набирать по буквам текст, о котором думает оператор. Это становится возможным с помощью анализа ЭЭГ-сигналов предобученной нейронной сетью. На этом проекте участники подробно знакомятся с принципами проведения ЭЭГ исследований и, в отличие от других проектов, в нем совсем немного программирования.

«Умное освещение» – это новый проект для Летней Школы, в рамках которого команда создавала систему управления освещением с веб-интерфейсом. Из любого браузера, открытого на телефоне или ПК, можно регулировать яркость и цвет освещения, переключать режимы работы устройства (ручной/автоматический). В автоматическом режиме система поддерживает в помещении постоянный уровень освещенности, который также можно задать в веб-интерфейсе. Кроме вышеописанного функционала, участники Школы добавили в проект индикацию температуры и собрали все в симпатичном домике, напечатанном на 3D-принтере.

Еще один проект-дебютант этого года – «Умный замОк». Перед школьниками стояла задача создать устройство, которое могло бы открывать и закрывать замок при введении правильного кода на цифровой клавиатуре и прикладывания RFID ключ-карты. При этом информацию о работе замка необходимо было посылать на телефон с помощью Telegram-бота. В итоговые реализации проекта ребята добавили световую и звуковую индикацию.

— Организаторами Проектной школы выступили Факультет информационных технологий НГУ (лаборатория ФИТ «Инжевика») совместно с ООО «КОМСИБ». Специалисты компании-партнера помогали с постановкой задач, предоставили оборудование и программное обеспечение. В создании и ведении проекта BrainType участвовали члены рабочей группы Neurosmartlab. Отдельная благодарность нашим партнерам – выпускникам Механико-математического факультета НГУ 1974 года – за финансовую поддержку проведения Проектной школы.

Школьники получили необходимую подготовку для дальнейших занятий в области проектной деятельности по направлениям «Нейротехнологии» и «Умный дом». Ребята могут продолжать работу по этим направлениям в своих школах и принимать участие в конференциях и конкурсах со своими проектами, — сообщил и.о. заведующего лабораторией ФИТ НГУ «Инжевика» Борис Соломатин.

