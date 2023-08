ВШЭ улучшила результаты в мировом рейтинге «Три миссии университета»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Высшая школа экономики поднялась на 17 позиций в списке лучших университетов мира и уверенно входит в топ-5 лучших российских университетов московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета» (MosIUR).

В 2023 году число вузов, представленных в глобальном рейтинге «Три миссии университета», увеличилось с 1800 до 2000. По этому параметру рейтинг является самым представительным в мире. В список лучших вошли вузы из 112 стран мира, в том числе 154 российских университета. НИУ ВШЭ занимает 4-е место среди российских университетов с момента первой публикации рейтинга и в этом году находится на 125-й позиции среди мировых вузов. При этом университет сохраняет высокие позиции в рейтинге, несмотря на постоянно повышающуюся конкуренцию.

Напомним, ранее в 2023 году НИУ ВШЭ стал лидером по четырем национальным предметным рейтингам семейства «Три миссии университета»: «Экономика», «Социология», «Менеджмент» и «Психология». Помимо этого, университет вошел в тройку лидеров «медального зачета» по количеству предметов, охваченных рейтингами, а также сохранил лидирующие позиции по большинству из 15 предметных областей.

Московский международный рейтинг, помимо традиционных для оценки университетов составляющих — наука и образование, включает также оценку значимости вузов для общества, что высоко оценивают международные академические эксперты в области рейтингования университетов.

Для составления рейтинга применялись объективные критерии, без проведения репутационных опросов. В качестве источников информации использовались данные официальных сайтов университетов, национальных органов власти, а также независимых международных источников: крупнейшего агрегатора платформ онлайн-курсов Class Central, платформ массового образования «Открытое образование» (Россия) и icourse163.org (Китай), поисковых систем Google, «Яндекс», Baidu, социальных сетей, веб-сайтов международных олимпиад студентов.

