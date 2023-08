29.08.2023 W Olecku będą stacjonowały trzy dywizjony 1. Mazurskiej Brygady Artylerii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W Olecku będą stacjonowały trzy dywizjony 1. Mazurskiej Brygady Artylerii29.08.2023

„Naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce. W związku z tym koncentrujemy nasze wysiłki, żeby tu w okolicach przesmyku suwalskiego, a więc pomiędzy Rosją w obwodzie królewieckim, a teoretycznie Białorusią, a faktycznie również Rosją, która zdominowała Białoruś – żeby zapewnić bezpieczeństwo poprzez nasycenie Wojskiem Polskim.(…) Zadaniem władz polskich jest zbudowanie tak silnego Wojska Polskiego, żeby Rosja na Polskę nie napadła. To jest cały system odstraszania, który konsekwentnie realizujemy”- mówił minister Mariusz Błaszczak podczas wizyty w Olecku.

29 sierpnia szef MON spotkał się w Olecku żołnierzami w nowo powstałym kompleksie wojskowym dywizjonu 1. Mazurskiej Brygady Artylerii.

W marcu tego roku, tu w Olecku zapowiedziałem otworzenie jednostki wojskowej i oto jednostka wojskowa już jest.(…) Docelowo będą tu mieściły się trzy dywizjony z 1. Mazurskiej Brygady Artylerii, które zostaną uzbrojone, bądź już są uzbrojone: w armatohaubice – jeden z dywizjonów, drugi w artylerię rakietową i trzeci w bezzałogowce, jak również drony uderzeniowe.(…) Docelowo w tej jednostce służyć będzie ponad 1000 żołnierzy

– poinformował minister.

W grudniu 2022 r. 11. Pułk Artylerii został przeformowany w 1. Mazurską Brygadę Artylerii. To m. in. efekt doświadczeń z wojny w Ukrainie, które pokazały jaką rolę na współczesnym polu walki odgrywa artyleria.

Szef MON podczas spotkania w Olecku mówił o tym, dlaczego tak ważne dla bezpieczeństwa Polski jest wzmacnianie obecności Wojska Polskiego właśnie w tym regionie.

Jeszcze kilka miesięcy temu oceniano moje zapowiedzi dotyczące wzmocnienia Wojska Polskiego tu na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, w północno-wschodniej Polsce jako deklaracje. Udowadniamy wysoką sprawczość. Jednostka wojskowa w Olecku już jest i rozwija się..(…) Bardzo się cieszę z dynamicznego rozwoju 1. Mazurskiej Brygady Artylerii, na wyposażeniu której są już samobieżne armatohaubice K9. (…) Żołnierze z 1. Mazurskiej Brygady Artylerii już przeszli szkolenie w Korei. Tu w Olecku będzie również artyleria rakietowa. Wprowadzamy na wyposażenie Wojska Polskiego system Gladius.

– podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

Na wyposażeniu żołnierzy brygady jest nowoczesny sprzęt – 24 armatohaubice K9 południowokoreańskiej produkcji. Polska chce pozyskać łącznie 672 egzemplarze tego uzbrojenia, przy czym tylko pierwsze dostawy będą dotyczyły sprzętu w wersji K9. W przyszłości do artylerzystów trafią nowocześniejsze armatohaubice K9PL.

Szaf MON zachęcał także do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego.

Zachęcam żeby wstępować do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, żeby wiązać swoją przyszłość w roli żołnierza zawodowego. Ci, którzy chcą łączyć aktywność zawodowa ze służbą wojskową, zapraszam ich do Wojsk Obrony Terytorialnej. A wszystkich zapraszam żeby zainteresowali się naszymi programami – np. “Trenuj z wojskiem”, czy też “Samoobrona kobiet”.

– mówił minister Błaszczak.

