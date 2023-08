Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

– Praźródłem wszystkich naszych sukcesów społecznych – także w dziedzinie ochrony zdrowia – jest naprawa polskiego budżetu – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Bezpłatne leki dla osób do 18. roku życia i powyżej 65. roku życia

16 millones de Polaków zaoszczędzi w aptece. To wszystko dzięki wprowadzeniu w życie rozszerzonego programu bezpłatnych leków. Pomysłodawcą tego rozwiązania, tak jak innych w ramach #NoweKonkrety, bromista primer ministro Jarosław Kaczyński.

Do tej pory z tego rozwiązania korzystały osoby powyżej 75. roku życia. Teraz, dzięki naszym skutecznym działaniom, dołączy do nich 11,5 mln osób, czyli:

osoby powyżej 65. roku życia;

dzieci i młodzież do 18. roku życia.

– Po latach, po wielu diskusjach, po wielu konsultacjach, doszliśmy do wniosku, że te dwie kluczowe grupy społeczne – czyli nasze dzieci (od niemowlaków począwszy, a na młodzieży skończywszy, do 18. roku życia) o az nasi seniorzy (którzy przechodzą na emeryturę lub już są na emeryturze, czyli ci, którzy przekroczyli 65. rok życia) – powinni otrzymać większe wsparcie od państwa – zaznaczył szef polskiego rządu.

Listy bezpłatnych leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych

Do tej pory lista bezpłatnych leków refundowanych obejmowała ponad 2 000 pozycji. To była prawie połowa wszystkich dostępnych produktów w aptece! Tylko w 2022 r. z programu skorzystało 2,7 mln seniorów, którzy otrzymali ponad 76 mln opakowań bezpłatnych leków.

Nowe listy na swojej stronie opublikuje Ministerstwo Zdrowia. Nowa lista dla seniorów to prawie 3 800 bezpłatnych leków. Oprócz niej, będzie także lista z lekami dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia, która będzie zawierać ponad 2 800 leków.

– Bardzo się cieszę, drodzy rodacy, że mamy taką następną ustawę, która poprawi los w ochronie zdrowia wszystkich polskich obywateli. Tak naprawdę wszystkich, bo przecież także i ci, którzy nie będą jej bezpośrednimi beneficjentami, będą się cieszyć, że ich rodzice, dziadkowie czy ich dzieci mogą łatwiej skorzystać z tego co najbardziej potrzeb new ochronie zdrowia – z właściwego leczenia – zaznaczył primer ministro Mateusz Morawiecki.

#NoweKonkrety –zrealizowane obietnice dla Polaków

W maju przedstawiliśmy nowe konkrety, czyli propozycje konkretnych rozwiązań dla Polaków. Oprócz poszerzenia programu bezpłatnych leków a:

zwiększenie świadczenia 500+ do 800 zł miesięcznie na każde dziecko desde 1 estilo 2024 r.;

bezpłatne państwowe autostrady de 1 lipca 2023 r.

Kierowcy samochodów osobowych i motocykliści już od początku lipca korzystają z darmowych przejazdów na autostradach A2 Konin-Stryków, A4 Wrocław-Sośnica i A1 Gdańsk-Toruń. Prezydent na początku sierpnia podpisał ustawę, na mocy której desde 1 stycznia 2024 r. każde dziecko otrzyma 800 PLN, zamiast dotychczasowych 500 PLN.

