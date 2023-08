Чистая прибыль МКБ за 6 месяцев 2023 года достигла 30,4 млрд рублей в соответствии с МСФО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Ключевые результаты

Чистая прибыль за 6 месяцев 2023 года достигла 30,4 млрд руб.

Рентабельность собственного капитала и рентабельность активов составили 25,9% и 1,5%, соответственно.

Чистая процентная маржа вернулась к уровню 2021 года и составила 2,7%.

Операционная эффективность сохраняется на высоком уровне: отношение операционных расходов к операционным доходам составило 27,7%.

Активы Банка увеличились с начала года на 10,7% (и составили 4 397,1 млрд руб.) на фоне роста кредитного портфеля (после вычета резервов) на 14,6%. Во втором квартале 2023 года выдано корпоративных кредитов на сумму в 188 млрд рублей. Всего за 1-е полугодие выдали 603 млрд рублей корпоративных кредитов.

Динамичный рост средств корпоративных клиентов (15,3% с начала года) стал основным драйвером роста источников фондирования Банка. Средства розничных клиентов, которые также являются важным источником фондирования, выросли на 5,7 % с начала года.

МКБ выступил организатором более 40 сделок на российском рынке заемного капитала по итогам 7 месяцев 2023 года, общая стоимость размещения составила 900 млрд руб., доля рынка 8%.

Количество корпоративных клиентов Банка – компаний из Топ-1000 увеличилось во втором квартале 2023 года на 94 клиента и достигло 371.

Премиальное направление розницы продолжает развиваться: количество клиентов с начала 2023 года выросло на 30%. В 2022 году продукты и сервисы для премиальных клиентов МКБ были отмечены наградой Frank RG за лучшую динамику развития премиального сервиса.

Обзор показателей отчета о прибылях и убытках

в млрд руб., если не указано иное 6 месяцев 2023 г. 3 месяца 2023 г. Чистый процентный доход (до вычета резервов) 52,8 24,8 Чистые комиссионные доходы 8,0 3,7 Операционные доходы до резервов под кредитные убытки 63,7 28,9 Расходы на резервы по долговым финансовым активам 8,1 4,7 Чистая прибыль 30,4 13,0 Чистая процентная маржа (NIM) 2,7% 2,6% Отношение операционных расходов к доходам (CTI) 27,7% 27,2% Рентабельность капитала (ROAE) 25,9% 22,9% Рентабельность активов (ROAA) 1,5% 1,3%

Чистая прибыль по итогам шести месяцев 2023 года достигла 30,4 млрд руб. Во 2 квартале прибыль составила 17,4 млрд руб., что на 33,7% выше показателя 1 квартала 2023 г.

Рост чистой прибыли обусловлен увеличением чистых процентных и комиссионных доходов, в основе чего лежит динамичное развитие бизнеса Банка, в первую очередь по операциям с корпоративными клиентами. Процентные доходы во втором квартале выросли на 7,1%.

Сильные финансовые результаты и операционная эффективность способствовали росту показателей рентабельности собственного капитала (ROE) и рентабельности активов (ROAA), которые по итогам отчетного периода увеличились до 25,9% и 1,5% соответственно.

Чистый процентный доход вырос до 52,8 млрд руб. – в первую очередь за счет роста процентных доходов по корпоративному кредитному портфелю.

Чистая процентная маржа восстановилась к уровню 2021 года и составила по итогам 6 месяцев 2023 года 2,7% прежде всего благодаря оптимизации структуры фондирования и росту кредитования.

Отчисления на создание резерва под кредитные убытки по долговым

финансовым активам по итогам отчетного периода составили 8,1 млрд руб.

Чистые комиссионные доходы выросли до 8,0 млрд руб. благодаря продолжающемуся развитию транзакционного бизнеса, в первую очередь росту комиссий за выдачу гарантий и открытие аккредитивов.

Операционные доходы до резервов под кредитные убытки достигли 63,7 млрд руб., динамика 2 квартала опережает показатели 1 квартала на 20,4%.

Операционные расходы составили 18,6 млрд руб., основные статьи расходов занимают расходы на персонал и административные расходы.

МКБ демонстрирует высокий уровень операционной эффективности: соотношение операционных расходов и доходов (CTI) по итогам шести месяцев 2023 года составило 27,7%.

Обзор балансовых показателей

в млрд руб., если не указано иное 30.06.2023 31.03.2023 31.12.2022 Изменение с начала года,% Активы 4 397,1 4 240,3 3 973,1 +10,7% Совокупный кредитный портфель после вычета резервов 2 113,9 2 037,4 1 845,4 +14,6% Корпоративный кредитный портфель после вычета резервов 1 913,8 1 836,8 1 648,5 +16,1% Розничный кредитный портфель после вычета резервов 200,1 200,6 196,9 +1,6% Обязательства 4 095,4 3 955,3 3 699,3 +10,7% Средства клиентов 2 696,7 2 634,3 2 388,1 +12,9% Средства корпоративных клиентов 2 068,7 2 040,2 1 794,0 +15,3% Средства физических лиц 628,1 594,1 594,1 +5,7% Собственный капитал 301,7 284,9 273,8 +10,2% Финансовые коэффициенты Соотношение чистых кредитов и депозитов 78,4% 77,3% 77,3%

Совокупные активы выросли на 10,7% с начала 2023 года и достигли 4,4 трлн руб. Основным драйвером роста активов стало увеличение кредитов, выданных клиентам, на 14,6%. Корпоративный кредитный портфель вырос на 16,1% с начала года.

Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 90,5%, розничного – 9,5%.

Корпоративный кредитный портфель (после вычета резервов) увеличился с начала 2023 года на 16,1% до 1 913,8 млрд руб. на фоне ожидания роста уровня процентных ставок. Розничный кредитный портфель увеличился за первое полугодие 2023 года на 1,6% и составил 200,1 млрд руб.

Счета и депозиты клиентов, на которые приходится 65,9% совокупных обязательств, или 2 696,7 млрд руб., выросли на 12,9% с начала 2023 года. Рост депозитной базы произошел преимущественно за счет активного притока средств корпоративных клиентов, которые по итогам отчетного периода увеличились на 15,3%, достигнув 2 068,7 млрд рублей, или 76,7% совокупных депозитов. Средства розничных клиентов выросли на 5,7% и составили 628,1 млрд руб. Соотношение чистых кредитов и депозитов составило 78,4% по итогам 6 месяцев 2023 года.

Капитал, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», увеличился с начала года на 8,6% и составил 375,3 млрд руб. благодаря росту нераспределённой прибыли. Коэффициент достаточности основного капитала первого уровня составил 8,7%, коэффициент достаточности общего капитала – 13,4%.

